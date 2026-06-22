Bankalar birer birer açıkladı: 1 milyon 400 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar, mevduat faizlerinde rekabeti artırarak yeni müşteri çekmek için oranlarını yeniden güncelliyor. Birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için daha cazip getiri fırsatları ortaya çıkıyor.

1 MİLYON 400 BİN LİRANIN AYLIK GETİRİSİ BELLİ OLDU

Bankaların güncel mevduat faiz oranlarına göre, 1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç ve vade sonu tutarı değişiklik gösteriyor. Tasarruf sahipleri, en yüksek getiriyi elde edebilmek için bankaların sunduğu oranları karşılaştırarak yatırım kararlarını şekillendiriyor.

İşte bankalara göre 1 milyon 400 bin TL'nin 32 günlük mevduat getirileri...

AKBANK

faiz oranı: %42,5

aylık getiri: 43.035,62 TL

vade sonu tutar: 1.443.035,62 TL

ODEA

faiz oranı: %45

aylık getiri: 39.679,6 TL

vade sonu tutar: 1.439.679,6 TL

GARANTİ BBVA

faiz oranı: %41,5

aylık getiri: 42.023,01 TL

vade sonu tutar: 1.442.023,01 TL

QNB

faiz oranı: %44,25

aylık getiri: 40.633,31 TL

vade sonu tutar: 1.440.633,31 TL

TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI

faiz oranı: %46

aylık getiri: 42.266,3 TL

vade sonu tutar: 1.442.266,3 TL

ING

faiz oranı: %45

aylık getiri: 46.292,87 TL

vade sonu tutar: 1.446.292,87 TL

FİBABANKA

faiz oranı: %46

aylık getiri: 41.420,98 TL

vade sonu tutar: 1.441.420,98 TL

ANADOLUBANK

faiz oranı: %46

aylık getiri: 42.266,3 TL

vade sonu tutar: 1.442.266,3 TL

DENİZBANK

faiz oranı: %44

aylık getiri: 45.248,21 TL

vade sonu tutar: 1.445.248,21 TL

YAPI KREDİ

faiz oranı: %43,5

aylık getiri: 40.892,49 TL

vade sonu tutar: 1.440.892,49 TL

ENPARA.COM

faiz oranı: %40

aylık getiri: 40.504,11 TL

vade sonu tutar: 1.440.504,11 TL

İŞ BANKASI

faiz oranı: %39

aylık getiri: 39.491,51 TL

vade sonu tutar: 1.439.491,51 TL

MEVDUAT FAİZİ NEDİR?

Mevduat faizi, bireylerin veya kurumların belirli bir süre boyunca bankada tuttukları paraya karşılık elde ettikleri kazancı ifade ediyor. Bankalar, müşterilerinin yatırdığı mevduatlara belirlenen oranlarda faiz öderken, yatırımcılar da birikimlerini değerlendirme imkanı buluyor.

Mevduat faiz getirisi; yatırılan tutar, faiz oranı ve vade süresine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle yüksek faiz dönemlerinde tasarruf sahipleri, daha fazla kazanç elde edebilmek için bankaların sunduğu oranları yakından takip ediyor.