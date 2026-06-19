Mevduat faizleri uçuşa geçti! İşte banka banka 1 milyon 300 bin TL'nin aylık getirisi

Bankalar arasında mevduat faizlerine yönelik rekabet hız kazanırken, yeni müşteri kazanmayı hedefleyen birçok finans kuruluşu faiz oranlarında güncellemeye gidiyor. Yapılan değişikliklerle birlikte tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılara daha yüksek kazanç imkanları sunuluyor.

BANKA BANKA YENİ TUTARLAR AÇIKLANDI

Yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen tasarruf sahipleri ise hangi bankanın daha fazla kazanç sağladığını yakından takip ediyor. Bu kapsamda, 1 milyon 300 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede ne kadar getiri sağlayacağı da yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

İşte bankalara göre 1 milyon 300 bin TL’nin 32 günlük mevduat getirileri...

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: %47,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 48.210 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.348.210 TL

ALTERNATİF BANK (VOV HESAP)

Faiz Oranı: %46,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 47.185 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.347.185 TL

FİBABANKA (KİRAZ HESAP)

Faiz Oranı: %46,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 47.185 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.347.185 TL

ANADOLUBANK (RENKLİ HESAP)

Faiz Oranı: %45,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 46.159 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.346.159 TL

CEPTETEB (MARİFETLİ HESAP)

Faiz Oranı: %45,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 46.159 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.346.159 TL

ODEABANK (OKSİJEN HESAP)

Faiz Oranı: %45,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 46.159 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.346.159 TL

ON PLUS (BURGAN BANK)

Faiz Oranı: %45,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 46.159 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.346.159 TL

N KOLAY (AKTİF BANK)

Faiz Oranı: %44,50

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 45.646 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.345.646 TL

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

Faiz Oranı: %44,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 45.133 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.345.133 TL

DENİZBANK (E-VADELİ)

Faiz Oranı: %43,50

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.620 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.344.620 TL

VAKIFBANK (ARI HESAP)

Faiz Oranı: %43,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.107 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.344.107 TL

ING (TURUNCU HESAP)

Faiz Oranı: %43,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 44.107 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.344.107 TL

AKBANK (VADELİ MEVDUAT)

Faiz Oranı: %42,50

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 43.595 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.343.595 TL

İŞ BANKASI (İŞCEP)

Faiz Oranı: %42,00

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 43.082 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.343.082 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %39,50

32 Günlük Net Faiz Getirisi: 40.517 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.340.517 TL

KUVEYT TÜRK (KATILIM)

Kâr Payı Oranı Dengi: %36,00

32 Günlük Net Getiri: 36.927 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 1.336.927 TL

MEVDUAT FAİZİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mevduat faizleri yatırımcılar için güvenli bir kazanç aracı olarak öne çıkarken, uzmanlar hesap açmadan önce bazı detayların dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle bankaların sunduğu yüksek faiz oranlarının belirli şartlara bağlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.

Mevduat hesabı tercih edilirken faiz oranının yanı sıra vade süresi, stopaj kesintisi ve kampanyanın geçerlilik koşulları da göz önünde bulundurulmalı. Bazı bankalar yüksek faiz oranlarını yalnızca yeni müşterilere veya belirli tutarlar için sunabiliyor.