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Halk TV Ekonomi Kriptoda deprem üstüne deprem: BlackRock tek başına piyasayı salladı

Kriptoda deprem üstüne deprem: BlackRock tek başına piyasayı salladı

Borsalardaki yükselişe direnemeyen Bitcoin, haziranda ETF'lerden çıkan 4,1 milyar dolarla sarsıldı. BlackRock fonunun başı çektiği satış baskısı ve vadeli işlemlerdeki tasfiyeler çakılmayı derinleştirirken, Ethereum kurumsal alımlarla ayrıştı.

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Kriptoda deprem üstüne deprem: BlackRock tek başına piyasayı salladı
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Hisse senedi piyasalarındaki yukarı yönlü seyre ayak uyduramayan Bitcoin, kurumsal taraftan gelen rekor satışlarla değer kaybetti. Yalnızca haziran ayında spot Bitcoin ETF'lerinden 4,1 milyar doları aşkın rekor bir para çıkışı yaşanırken, bu liderlikte tek başına 3 milyar dolarlık nakit çıkışıyla BlackRock'ın fonu IBIT yer aldı. Çip sektöründe yaşanan düşüşün dalga dalga kripto para piyasasına sıçraması ve vadeli işlemlerde 69 milyon dolarlık pozisyonun zorla kapatılması da satış baskısını iyice derinleştirdi.

Piyasadaki genel satış baskısının aksine Ethereum, bugün hafif bir yükseliş sergiledi. Bitmine ve SharpLink gibi büyük kurumsal yatırımcıların Ethereum alımlarına devam etmesi fiyatı yukarı yönlü destekledi.

30 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 59.507$ %-1.35 59.360$ 60.585$ -
Ethereum (ETH) 1.593$ %-1.57 1.580$ 1.623$ -

30 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Lighter (LIT) 1,90 $ +%10,67
Kaspa (KAS) 0,03090 $ +%9,12
Audiera (BEAT) 2,77 $ +%8,08

30 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Jito (JTO) 0,7438 $ -%9,05
ether.fi (ETHFI) 0,3250 $ -%6,09
Pi (PI) 0,1139 $ -%5,87

30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.076,41₺
Satış 6.083,70₺
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30 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 88,32₺
Satış 88,36₺
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30 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,66₺ 46,66₺ %0.07 10:15
Euro (EUR) 53,25₺ 53,26₺ %-0.06 10:16
Sterlin (GBP) 61,83₺ 61,84₺ %-0.09 10:16
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30 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99
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30 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.246
Değişim %0,44
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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