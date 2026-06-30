Kriptoda deprem üstüne deprem: BlackRock tek başına piyasayı salladı
Borsalardaki yükselişe direnemeyen Bitcoin, haziranda ETF'lerden çıkan 4,1 milyar dolarla sarsıldı. BlackRock fonunun başı çektiği satış baskısı ve vadeli işlemlerdeki tasfiyeler çakılmayı derinleştirirken, Ethereum kurumsal alımlarla ayrıştı.
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Hisse senedi piyasalarındaki yukarı yönlü seyre ayak uyduramayan Bitcoin, kurumsal taraftan gelen rekor satışlarla değer kaybetti. Yalnızca haziran ayında spot Bitcoin ETF'lerinden 4,1 milyar doları aşkın rekor bir para çıkışı yaşanırken, bu liderlikte tek başına 3 milyar dolarlık nakit çıkışıyla BlackRock'ın fonu IBIT yer aldı. Çip sektöründe yaşanan düşüşün dalga dalga kripto para piyasasına sıçraması ve vadeli işlemlerde 69 milyon dolarlık pozisyonun zorla kapatılması da satış baskısını iyice derinleştirdi.
Piyasadaki genel satış baskısının aksine Ethereum, bugün hafif bir yükseliş sergiledi. Bitmine ve SharpLink gibi büyük kurumsal yatırımcıların Ethereum alımlarına devam etmesi fiyatı yukarı yönlü destekledi.
30 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|59.507$
|%-1.35
|59.360$
|60.585$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.593$
|%-1.57
|1.580$
|1.623$
|-
30 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Lighter (LIT)
|1,90 $
|+%10,67
|Kaspa (KAS)
|0,03090 $
|+%9,12
|Audiera (BEAT)
|2,77 $
|+%8,08
30 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Jito (JTO)
|0,7438 $
|-%9,05
|ether.fi (ETHFI)
|0,3250 $
|-%6,09
|Pi (PI)
|0,1139 $
|-%5,87
30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
30 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
30 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,66₺
|46,66₺
|%0.07
|10:15
|Euro (EUR)
|53,25₺
|53,26₺
|%-0.06
|10:16
|Sterlin (GBP)
|61,83₺
|61,84₺
|%-0.09
|10:16
30 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.29
|Motorin
|64.57
|LPG
|31.99
30 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi