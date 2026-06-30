Borsa İstanbul'da Haziran ayının son perdesi: Dalgalı denizleri aşmaya çalışıyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk günündeki yüzde 0,64'lük kaybın ardından yeni güne toparlanmayla başladı. Endeks, haziran ayının son işlem gününde yüzde 0,26 oranında artarak açılışta 14 bin 220 puana yükseldi.
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Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde kaydettiği yukarı yönlü açılışı gün geneline yayamayarak geriledi. Pazartesi günü %0,64 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 90,81 puan düşüşle günü 14 bin 183,21 puandan tamamladı. Bu kayıpla birlikte endeksin haftalık bazdaki küçülme oranı %2,45'e ulaşırken, toplam işlem hacmi ise 137 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti.
Haftanın ikinci ve aynı zamanda haziran ayının son işlem gününe gelindiğinde ise BIST 100 endeksi güne hafif bir toparlanmayla başladı. Endeks, açılışta %0,26 oranında artarak 36,87 puan kazandı ve yeni güne 14 bin 220,08 puandan merhaba dedi.
30 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.190
|Günlük değişim
|%0.05
|Gün içi düşük
|14.180
|Gün içi yüksek
|14.297
|Önceki kapanış
|14.183
|Saat
|11:47
30 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|AKCNS
|227,70
|%10,00
|PRZMA
|63,35
|%9,98
|BALSU
|18,70
|%6,86
|VESTL
|30,30
|%5,80
|RALYH
|183,70
|%5,45
30 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|SEKUR
|10,43
|%-9,93
|EFOR
|14,08
|%-7,97
|PASEU
|107,40
|%-6,45
|INFO
|6,81
|%-5,42
|DITAS
|29,72
|%-5,17
30 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|TATEN
|14,33
|154.462.754,74
|DMRGD
|11,21
|136.271.125,31
|BARMA
|72,70
|109.225.497,80
|ASELS
|359,00
|73.026.703,00
|PASEU
|107,40
|45.902.008,20
30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
30 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
30 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,66₺
|46,66₺
|%0.07
|11:46
|Euro (EUR)
|53,16₺
|53,17₺
|%-0.23
|11:47
|Sterlin (GBP)
|61,74₺
|61,75₺
|%-0.24
|11:46
30 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.29
|Motorin
|64.57
|LPG
|31.99
30 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi