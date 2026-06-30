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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul'da Haziran ayının son perdesi: Dalgalı denizleri aşmaya çalışıyor

Borsa İstanbul'da Haziran ayının son perdesi: Dalgalı denizleri aşmaya çalışıyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk günündeki yüzde 0,64'lük kaybın ardından yeni güne toparlanmayla başladı. Endeks, haziran ayının son işlem gününde yüzde 0,26 oranında artarak açılışta 14 bin 220 puana yükseldi.

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Borsa İstanbul'da Haziran ayının son perdesi: Dalgalı denizleri aşmaya çalışıyor

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününde kaydettiği yukarı yönlü açılışı gün geneline yayamayarak geriledi. Pazartesi günü %0,64 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 90,81 puan düşüşle günü 14 bin 183,21 puandan tamamladı. Bu kayıpla birlikte endeksin haftalık bazdaki küçülme oranı %2,45'e ulaşırken, toplam işlem hacmi ise 137 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti.

Haftanın ikinci ve aynı zamanda haziran ayının son işlem gününe gelindiğinde ise BIST 100 endeksi güne hafif bir toparlanmayla başladı. Endeks, açılışta %0,26 oranında artarak 36,87 puan kazandı ve yeni güne 14 bin 220,08 puandan merhaba dedi.

30 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.190
Günlük değişim %0.05
Gün içi düşük 14.180
Gün içi yüksek 14.297
Önceki kapanış 14.183
Saat 11:47

30 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
AKCNS 227,70 %10,00
PRZMA 63,35 %9,98
BALSU 18,70 %6,86
VESTL 30,30 %5,80
RALYH 183,70 %5,45

30 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SEKUR 10,43 %-9,93
EFOR 14,08 %-7,97
PASEU 107,40 %-6,45
INFO 6,81 %-5,42
DITAS 29,72 %-5,17

30 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
TATEN 14,33 154.462.754,74
DMRGD 11,21 136.271.125,31
BARMA 72,70 109.225.497,80
ASELS 359,00 73.026.703,00
PASEU 107,40 45.902.008,20

30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.076,41₺
Satış 6.083,70₺
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30 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 87,80₺
Satış 87,84₺
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30 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,66₺ 46,66₺ %0.07 11:46
Euro (EUR) 53,16₺ 53,17₺ %-0.23 11:47
Sterlin (GBP) 61,74₺ 61,75₺ %-0.24 11:46
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30 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99
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30 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 59.238$
Değişim %-1,80
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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