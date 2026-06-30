Ekim 2008'den beri böylesi görülmedi: Altın piyasasında tarihi çöküş kapıda

Ortadoğu'daki belirsizliğin yerini ABD'de faiz artırımı beklentilerine bırakmasıyla altın fiyatları salı günü yüzde 1'den fazla geriledi. Gram altın 6 bin TL, ons altın ise 4 bin dolar sınırının altına indi.

Altın, Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşüne hazırlanıyor. İran savaşının enerji fiyatlarını yukarı çekmesiyle enflasyon endişeleri büyümüş, bu da faiz artırımı beklentilerini güçlendirmişti. Bu gelişmeyle birlikte altın, 2024'ten bu yana ilk çeyreklik düşüşünü, 2013 yılının haziran çeyreğinden bu yana ise en sert gerilemesini yaşamaya hazırlanıyor.

Piyasalarda artık Fed'in üç kez faiz artırımına gideceği öngörülüyor. ABD'de bu hafta açıklanacak haziran ayı ADP istihdam ve tarım dışı istihdam verileri, Fed'in faiz politikasına yön vermesi açısından yakından izlenecek.

30 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

30 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.29 Motorin 64.57 LPG 31.99

30 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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