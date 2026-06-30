Fed'in faiz sinyali doları uçurdu: Zirveye taşıdı

Dolar endeksi son beş günde yüzde 0,26 gerilemesinin ardından bugün yeniden yükselişe geçti ve 101 puanın üzerinde seyrediyor. Fed'in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle yükselen dolar, altının Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşüne hazırlanmasına neden oludu. Bu hafta açıklanacak haziran ayı istihdam ve tarım dışı istihdam verileri, Fed'in faiz politikasına yön vermesi bakımından yakından takip edilecek.

İran savaşının başlaması ve ardından CHP için alınan mutlak butlan kararı sonrası yaşanan krizler dolayısıyla dizginlenmeye çalışılan ABD doları her geçen gün rekor tazeliyor. Tüm müdahalelere karşın dolar bugün 46,66 TL'lik yeni rekor fiyatıyla işlem görüyor.

Güçlenen dolar karşısında euro ve sterlin gerilemiş durumda. Euro, son bir ayda yüzde 0,35 değer kaybederek 53,22 TL civarına geriledi. Sterlin ise haziran ortasındaki 62 TL üzerindeki değerlerinden uzaklaşarak bugün 61,79 TL civarında işlem görüyor.

Asya piyasalarında ise Japon yeni, 1986'dan bu yana en düşük değerini gördü.

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30 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.29 Motorin 64.57 LPG 31.99

30 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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