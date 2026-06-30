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Halk TV Ekonomi Fed'in faiz sinyali doları uçurdu: Zirveye taşıdı

Fed'in faiz sinyali doları uçurdu: Zirveye taşıdı

ABD'de artan faiz beklentileri ve jeopolitik krizlerin gölgesinde yükselişini sürdüren dolar, 46,66 TL ile yeni bir rekor kırdı. Güçlenen yeşil banknot karşısında euro ve sterlin gerilerken, küresel piyasalarda altın fiyatları da sert düşüşe geçti.

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Fed'in faiz sinyali doları uçurdu: Zirveye taşıdı

Dolar endeksi son beş günde yüzde 0,26 gerilemesinin ardından bugün yeniden yükselişe geçti ve 101 puanın üzerinde seyrediyor. Fed'in faiz artıracağı beklentisinin güçlenmesiyle yükselen dolar, altının Ekim 2008'den bu yana en sert aylık düşüşüne hazırlanmasına neden oludu. Bu hafta açıklanacak haziran ayı istihdam ve tarım dışı istihdam verileri, Fed'in faiz politikasına yön vermesi bakımından yakından takip edilecek.

İran savaşının başlaması ve ardından CHP için alınan mutlak butlan kararı sonrası yaşanan krizler dolayısıyla dizginlenmeye çalışılan ABD doları her geçen gün rekor tazeliyor. Tüm müdahalelere karşın dolar bugün 46,66 TL'lik yeni rekor fiyatıyla işlem görüyor.

Güçlenen dolar karşısında euro ve sterlin gerilemiş durumda. Euro, son bir ayda yüzde 0,35 değer kaybederek 53,22 TL civarına geriledi. Sterlin ise haziran ortasındaki 62 TL üzerindeki değerlerinden uzaklaşarak bugün 61,79 TL civarında işlem görüyor.

Asya piyasalarında ise Japon yeni, 1986'dan bu yana en düşük değerini gördü.

30 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,66₺ 46,66₺ %0.07 08:42
Euro (EUR) 53,18₺ 53,20₺ %-0.19 08:42
Sterlin (GBP) 61,78₺ 61,79₺ %-0.18 08:41
Kanada Doları 32,59₺ 32,75₺ %-0.16 08:41
İsviçre Frangı 57,68₺ 57,69₺ %-0.09 08:42
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.17 08:30
Avustralya Doları 31,88₺ 32,04₺ %-0.23 08:42
Danimarka Kronu 7,07₺ 7,10₺ %-0.29 08:42
Norveç Kronu 4,66₺ 4,69₺ %-0.29 08:41
İsveç Kronu 4,77₺ 4,79₺ %-0.34 08:42
Çin Yuanı 6,87₺ 6,87₺ %0.13 08:42
Rus Rublesi 0,61₺ 0,61₺ %0.06 08:42
BAE Dirhemi 12,70₺ 12,71₺ %0.08 08:42
Suudi Arabistan Riyali 12,35₺ 12,41₺ %0.00 23:23

30 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,65₺
Satış 46,66₺

30 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,18₺
Satış 53,20₺

30 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 61,78₺
Satış 61,79₺

30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.076,41₺
Satış 6.083,70₺
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30 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,27₺
Satış 86,30₺
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30 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99

30 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.183
Değişim %0,00

30 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 59.392$
Değişim %-1,54
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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