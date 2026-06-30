Akaryakıtta beklenen indirim sonunda geliyor!

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıtta beklenen indirim haberi benzin ya da motorinden değil, LPG (otogaz) cephesinden geldi. 2 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, LPG fiyatlarında 52 kuruşluk bir indirim uygulanacak.

Brent petrolün savaş öncesi döneme dönerek 72-73 dolar bandında işlem görmeye devam etmesine rağmen, benzin ve motorin fiyatlarında 17 ve 18 Haziran'da yapılan son indirimlerden bu yana herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

30 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.29 Motorin 64.57 LPG 31.99

30 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.11 Motorin 64.39 LPG 31.39

30 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.23 Motorin 65.64 LPG 31.97

30 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.50 Motorin 65.92 LPG 31.79

30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

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