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Halk TV Ekonomi Akaryakıtta beklenen indirim sonunda geliyor!

Akaryakıtta beklenen indirim sonunda geliyor!

Akaryakıtta sürücülerin gözü benzin ve motorine çevrilmişken indirim sürprizi LPG'den geldi. Brent petrolün 72 dolar bandına gerilemesinin ardından otogaz fiyatlarında 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruşluk indirim yapılacak.

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Akaryakıtta beklenen indirim sonunda geliyor!
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Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıtta beklenen indirim haberi benzin ya da motorinden değil, LPG (otogaz) cephesinden geldi. 2 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, LPG fiyatlarında 52 kuruşluk bir indirim uygulanacak.

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Brent petrolün savaş öncesi döneme dönerek 72-73 dolar bandında işlem görmeye devam etmesine rağmen, benzin ve motorin fiyatlarında 17 ve 18 Haziran'da yapılan son indirimlerden bu yana herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Brent Petrol
Değer 73,50$
Değişim %-0,19

30 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99

30 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.11
Motorin 64.39
LPG 31.39

30 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.23
Motorin 65.64
LPG 31.97

30 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.50
Motorin 65.92
LPG 31.79

30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.076,41₺
Satış 6.083,70₺

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Gümüş
Alış 88,32₺
Satış 88,36₺
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30 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,66₺ 46,66₺ %0.07 10:15
Euro (EUR) 53,25₺ 53,26₺ %-0.06 10:16
Sterlin (GBP) 61,83₺ 61,84₺ %-0.09 10:16
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30 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.246
Değişim %0,44
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30 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 59.507$
Değişim %-1,35
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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