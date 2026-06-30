Fed korkusu gümüşü de vurdu: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor
ABD'de artan faiz beklentileri ve enflasyon endişeleriyle emtia piyasasında sert düşüş yaşandı. Yatırımcıların getirisi olmayan varlıklardan kaçmasıyla gümüş fiyatları yüzde 1,50'den fazla değer kaybederek geriledi.
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Gümüş fiyatları bugün yüzde 1,50'den fazla değer kaybetti. Gram gümüş 85-86 TL sınırına gerilerken ons gümüş de 58 doların altına indi.
Ortadoğu'daki belirsizliğin yerini ABD'de faiz artırımı beklentilerine bırakması, gümüşü de aşağı çekti.
İran ile imzalanan mutabakat sonrası petrolde yaşanan düşüş, enflasyon korkularını dindiremedi. Sene sonuna kadar Fed'in sıkı para politikası ile enflasyona karşı faiz arıtıracağı öngörülüyor. Faiz artırımı bekleyen yatırımcılar ise enflasyon döneminde getirisi olmayan altın ve gümüşten kaçıyor.
30 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|86,16₺
|86,17₺
|%-1.43
|08:44
|Ons Gümüş $
|57,43$
|57,44$
|%-1.45
|08:44
30 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
30 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
30 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,66₺
|46,67₺
|%0.07
|08:44
|Euro (EUR)
|53,19₺
|53,20₺
|%-0.18
|08:44
|Sterlin (GBP)
|61,78₺
|61,79₺
|%-0.18
|08:44
30 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.29
|Motorin
|64.57
|LPG
|31.99
30 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
30 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi