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Halk TV Ekonomi Fed korkusu gümüşü de vurdu: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor

Fed korkusu gümüşü de vurdu: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor

ABD'de artan faiz beklentileri ve enflasyon endişeleriyle emtia piyasasında sert düşüş yaşandı. Yatırımcıların getirisi olmayan varlıklardan kaçmasıyla gümüş fiyatları yüzde 1,50'den fazla değer kaybederek geriledi.

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Fed korkusu gümüşü de vurdu: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor
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Gümüş fiyatları bugün yüzde 1,50'den fazla değer kaybetti. Gram gümüş 85-86 TL sınırına gerilerken ons gümüş de 58 doların altına indi.

Ortadoğu'daki belirsizliğin yerini ABD'de faiz artırımı beklentilerine bırakması, gümüşü de aşağı çekti.

İran ile imzalanan mutabakat sonrası petrolde yaşanan düşüş, enflasyon korkularını dindiremedi. Sene sonuna kadar Fed'in sıkı para politikası ile enflasyona karşı faiz arıtıracağı öngörülüyor. Faiz artırımı bekleyen yatırımcılar ise enflasyon döneminde getirisi olmayan altın ve gümüşten kaçıyor.

30 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 86,16₺ 86,17₺ %-1.43 08:44
Ons Gümüş $ 57,43$ 57,44$ %-1.45 08:44

30 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,20₺
Satış 86,23₺

30 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 57,45$
Satış 57,47$

30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.076,41₺
Satış 6.083,70₺
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30 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,66₺ 46,67₺ %0.07 08:44
Euro (EUR) 53,19₺ 53,20₺ %-0.18 08:44
Sterlin (GBP) 61,78₺ 61,79₺ %-0.18 08:44
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30 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.29
Motorin 64.57
LPG 31.99

30 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.183
Değişim %0,00

30 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 59.392$
Değişim %-1,54
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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