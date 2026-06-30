Fed korkusu gümüşü de vurdu: Yatırımcılar arkasına bakmadan kaçıyor

Gümüş fiyatları bugün yüzde 1,50'den fazla değer kaybetti. Gram gümüş 85-86 TL sınırına gerilerken ons gümüş de 58 doların altına indi.

Ortadoğu'daki belirsizliğin yerini ABD'de faiz artırımı beklentilerine bırakması, gümüşü de aşağı çekti.

İran ile imzalanan mutabakat sonrası petrolde yaşanan düşüş, enflasyon korkularını dindiremedi. Sene sonuna kadar Fed'in sıkı para politikası ile enflasyona karşı faiz arıtıracağı öngörülüyor. Faiz artırımı bekleyen yatırımcılar ise enflasyon döneminde getirisi olmayan altın ve gümüşten kaçıyor.

30 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

30 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

30 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.29 Motorin 64.57 LPG 31.99

30 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

30 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI