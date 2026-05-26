Barışla yükselen kripto bombayla söndü: Bitcoin ve Ethereum geriledi
ABD'nin İran'ı yeniden bombalaması kriptonun yükseliş serisini kesti. Bitcoin 77 bin 804 dolar zirvesinden 76 bin 790 dolara, Ethereum ise 2 bin 138 dolardan 2 bin 095 dolara geriledi.
ABD'nin İran'ı tekrar bombalaması ile kripto paraların yükselişi de duraksadı. Son 24 saatte 77 bin 804,92 doları gören Bitcoin 76 bin 790,75 dolara geriledi. Ethereum ise 2 bin 138,41 dolardan 2 bin 095,53 dolara düştü.
26 MAYIS 2026 CANLI BİTCOİN VE ETHEREUM
26 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET
- Bitcoin (BTC): $76.790,75 (%-0,51)
- Ethereum (ETH): $2.095,53 (%-0,20)
- Toplam piyasa değeri: 2,57 trilyon $
- 24s toplam hacim: $67,35 milyar
- Saat: 09:30
26 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$76.790,75
|%-0,51
|$76.405,55
|$77.804,92
|21,27 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$2.095,53
|%-0,20
|$2.082,91
|$2.138,41
|10,55 milyar $
26 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Worldcoin (WLD)
|0,3460 $
|+%18,79
|NEAR Protocol (NEAR)
|2,74 $
|+%15,43
|Render (RENDER)
|2,27 $
|+%13,82
|OKB (OKB)
|93,98 $
|+%12,95
|Artificial Superintelligence Alliance (FET)
|0,2351 $
|+%11,07
26 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Venice Token (VVV)
|17,61 $
|-%6,20
|Zcash (ZEC)
|618,48 $
|-%5,74
|Morpho (MORPHO)
|2,17 $
|-%5,46
|Stable (STABLE)
|0,03712 $
|-%5,22
|Chiliz (CHZ)
|0,03560 $
|-%3,77
26 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.702,85 TL
Gram altın satış: 6.703,66 TL
26 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,41 TL
Gram gümüş satış: 113,51 TL
26 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,8965 TL
Dolar satış: 45,9090 TL
Euro alış: 53,4027 TL
Euro satış: 53,4211 TL
Sterlin alış: 61,5622 TL
Sterlin satış: 61,8708 TL
26 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 65,10 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi