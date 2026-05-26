ABD'nin İran'ı tekrar bombalaması ile kripto paraların yükselişi de duraksadı. Son 24 saatte 77 bin 804,92 doları gören Bitcoin 76 bin 790,75 dolara geriledi. Ethereum ise 2 bin 138,41 dolardan 2 bin 095,53 dolara düştü.

26 MAYIS 2026 CANLI BİTCOİN VE ETHEREUM

26 MAYIS 2026 KRİPTO KISA ÖZET

26 MAYIS 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $76.790,75 %-0,51 $76.405,55 $77.804,92 21,27 milyar $ Ethereum (ETH) $2.095,53 %-0,20 $2.082,91 $2.138,41 10,55 milyar $

26 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Worldcoin (WLD) 0,3460 $ +%18,79 NEAR Protocol (NEAR) 2,74 $ +%15,43 Render (RENDER) 2,27 $ +%13,82 OKB (OKB) 93,98 $ +%12,95 Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,2351 $ +%11,07

26 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % Venice Token (VVV) 17,61 $ -%6,20 Zcash (ZEC) 618,48 $ -%5,74 Morpho (MORPHO) 2,17 $ -%5,46 Stable (STABLE) 0,03712 $ -%5,22 Chiliz (CHZ) 0,03560 $ -%3,77

26 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,85 TL

Gram altın satış: 6.703,66 TL

26 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,41 TL

Gram gümüş satış: 113,51 TL

26 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,8965 TL

Dolar satış: 45,9090 TL

Euro alış: 53,4027 TL

Euro satış: 53,4211 TL

Sterlin alış: 61,5622 TL

Sterlin satış: 61,8708 TL

26 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

26 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ