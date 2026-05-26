Körfez'deki bomba sesi pompaya kadar gelecek mi?
Bayram arifesinde pompadaki fiyatlar değişmedi; İstanbul'da motorin 67,03, benzin 65,10 TL'de kaldı. Ancak brent petrol ABD-İran geriliminin yeniden alevlenmesiyle 97 dolardan 99 dolar sınırına geri döndü.
Bayram arifesinde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişim bulunmuyor. Cuma günü motorine yapılan indirimden sonra akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanmadı.
Petrol fiyatları ise hareketli. ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varılacağına dair olumlu açıklamalar brent petrolü 97 dolara kadar düşürmüşü. Gece saatlerinde ABD'nin tekrar İran'ı bombalamasından sonra ise brent petrol tekrar 99 dolar sınırını aştı.
26 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|65,10 TL
|Motorin
|67,03 TL
|LPG
|33,89 TL
26 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,97 TL
|Motorin
|66,90 TL
|LPG
|33,29 TL
26 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,08 TL
|Motorin
|68,16 TL
|LPG
|33,87 TL
26 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|66,36 TL
|Motorin
|68,43 TL
|LPG
|33,69 TL
26 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.702,85 TL
Gram altın satış: 6.703,66 TL
26 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,41 TL
Gram gümüş satış: 113,51 TL
26 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,8965 TL
Dolar satış: 45,9090 TL
Euro alış: 53,4027 TL
Euro satış: 53,4211 TL
Sterlin alış: 61,5622 TL
Sterlin satış: 61,8708 TL