Körfez'deki bomba sesi pompaya kadar gelecek mi?

Bayram arifesinde pompadaki fiyatlar değişmedi; İstanbul'da motorin 67,03, benzin 65,10 TL'de kaldı. Ancak brent petrol ABD-İran geriliminin yeniden alevlenmesiyle 97 dolardan 99 dolar sınırına geri döndü.

Bayram arifesinde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişim bulunmuyor. Cuma günü motorine yapılan indirimden sonra akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanmadı.

Petrol fiyatları ise hareketli. ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varılacağına dair olumlu açıklamalar brent petrolü 97 dolara kadar düşürmüşü. Gece saatlerinde ABD'nin tekrar İran'ı bombalamasından sonra ise brent petrol tekrar 99 dolar sınırını aştı.

Brent Petrol
Değer 96,44$
Değişim %3,21

26 MAYIS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 65,10 TL
Motorin 67,03 TL
LPG 33,89 TL

26 MAYIS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,97 TL
Motorin 66,90 TL
LPG 33,29 TL

26 MAYIS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 66,08 TL
Motorin 68,16 TL
LPG 33,87 TL

26 MAYIS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 66,36 TL
Motorin 68,43 TL
LPG 33,69 TL

26 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,85 TL

Gram altın satış: 6.703,66 TL

26 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,41 TL

Gram gümüş satış: 113,51 TL

26 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,8965 TL

Dolar satış: 45,9090 TL

Euro alış: 53,4027 TL

Euro satış: 53,4211 TL

Sterlin alış: 61,5622 TL

Sterlin satış: 61,8708 TL

26 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
26 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
