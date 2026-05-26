Mayıs ayını 15 bin 117 puanlık tüm zamanlar zirvesiyle açan Borsa İstanbul, CHP'ye verilen mutlak butlan kararının şokuyla 12 bin puanın altını gördü. Endeks ayı yüzde 3,14 kayıpla kapatıyor; son işlem günü 13 bin 902 puandan başladı.

Borsa İstanbul mayıs ayını bugünkü seansla kapatıyor. Kurban Bayramı arifesinde saat 13:00'e kadar sürecek yarım günlük seans sonrası borsa 1 Haziran'a kadar tatile girecek.

Son bir ayda Bist 100 endeksi %3,14 oranında değer kaybetti. Endeks mayıs ayının ilk işlem gününü 4 Mayıs pazartesi günü 14 bin 506,83 puandan açmıştı. 6 Mayıs sabahı büyük bir yükseliş yaşayan endeks tarihinde ilk kez 15 bin puanın üzerine çıkmıştı.

Mayıs ayının ikinci haftasına başlarken Bist 100, 11 Mayıs pazartesi günü tarihinin en yüksek puanına ulaşmıştı. 15 bin 117,49 puanda tüm zamanların zirvesini gören endeks, sonrasında düşüş trendine girdi.

21 Mayıs perşembe günü CHP için mutlak butlan kararı alınması sonrasında borsa düşüşe geçmişti. Mutlak butlan kararının duyurulması ile Bist 100 kapanışa dakikalar kala 13 bin 736,83 puandan 13 bin 163,88 puana düştü. Ertesi gün açılışta ise endeks 13 bin puanın altına inerek 12 bin 066,26 puanı gördükten sonra toparlanmaya girdi.

Dün akşam ise endeks yüzde 0,60 değer kazanarak 82,71 puandan yaptı, endeks günü 13 bin 890,91 puandan kapattı.

Bist 100 mayıs ayının son işlem gününe yüzde 0,084 yükselişle 11,71 puan artarak 13 bin 902,62 puandan başladı.

26 MAYIS 2026 BORSA İSTANBUL

BIST 100
Değer 13.755
Değişim %-0,98

26 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer
BIST 100 (açılış) 13.902,62
Değişim %0,084 (+11,71)
Önceki kapanış 13.890,91
İşlem hacmi 48.822.179 TL
Saat 09:55

26 MAYIS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
YYAPI 1,16 +9,43
SUMAS 370,00 +8,82
OZATD 1.340,00 +7,63
EUYO 5,98 +6,03
SAMAT 6,99 +5,27

26 MAYIS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
AVTUR 16,05 -3,02
SILVR 2,60 -2,62
RUBNS 30,62 -2,61
DERIM 35,52 -2,31
ACSEL 167,10 -2,28

26 MAYIS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL)
DMRGD 10,10 68.046.305,80
TUPRS 236,00 60.451.400,00
THYAO 297,50 47.975.742,50
SASA 2,70 43.373.823,30
MIATK 52,70 36.931.633,00
26 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,85 TL

Gram altın satış: 6.703,66 TL

26 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,41 TL

Gram gümüş satış: 113,51 TL

26 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,8965 TL

Dolar satış: 45,9090 TL

Euro alış: 53,4027 TL

Euro satış: 53,4211 TL

Sterlin alış: 61,5622 TL

Sterlin satış: 61,8708 TL

26 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

26 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
