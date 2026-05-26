ABD'nin İran'ı bombalaması barış umutlarını söndürürken gümüşü de sarstı. Ons gümüş sabah 75,95 dolara kadar düşüp toparlanarak 76,86 dolardan işlem görürken, gram gümüş yüzde 1,70 kayıpla dün 115 TL sınırından 113,51 TL'ye geriledi.

Barış görüşmelerinin pozitif yönde ilerlediği sırada ABD'nin İran'ı bombalaması ile gümüş fiyatları da düşüşe geçti. Sabahın erken saatlerinde ons gümüş 75,95 dolara kadar geriledikten sonra 76 dolar üstünde dengelendi, an itibarıyla 76,86 dolardan işlem görüyor. Dün 115 TL sınırını gören gram gümüş ise 113,51 TL'den işlem görüyor.

26 MAYIS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş
Alış 112,88₺
Satış 112,91₺

26 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat
Gram gümüş 113,41 TL 113,51 TL %-1,70 07:03
Ons gümüş 76,79 $ 76,86 $ %-1,40 07:03

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 25 Mayıs 2026 26 Mayıs 2026 Fark
Gram gümüş (satış) 114,26 TL 113,51 TL -0,75 TL
Ons gümüş (satış) 77,93 $ 76,86 $ -1,07 $

26 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,85 TL

Gram altın satış: 6.703,66 TL

26 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,8896 TL

Dolar satış: 45,9148 TL

Euro alış: 53,4039 TL

Euro satış: 53,4254 TL

Sterlin alış: 61,5645 TL

Sterlin satış: 61,8731 TL

26 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

26 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

26 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

