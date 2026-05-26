Barış umudu bombayla söndü: Gümüş de altınla birlikte geriledi
ABD'nin İran'ı bombalaması barış umutlarını söndürürken gümüşü de sarstı. Ons gümüş sabah 75,95 dolara kadar düşüp toparlanarak 76,86 dolardan işlem görürken, gram gümüş yüzde 1,70 kayıpla dün 115 TL sınırından 113,51 TL'ye geriledi.
26 MAYIS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
26 MAYIS 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|113,41 TL
|113,51 TL
|%-1,70
|07:03
|Ons gümüş
|76,79 $
|76,86 $
|%-1,40
|07:03
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|25 Mayıs 2026
|26 Mayıs 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|114,26 TL
|113,51 TL
|-0,75 TL
|Ons gümüş (satış)
|77,93 $
|76,86 $
|-1,07 $
26 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.702,85 TL
Gram altın satış: 6.703,66 TL
26 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,8896 TL
Dolar satış: 45,9148 TL
Euro alış: 53,4039 TL
Euro satış: 53,4254 TL
Sterlin alış: 61,5645 TL
Sterlin satış: 61,8731 TL
26 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 65,10 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
26 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
26 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
