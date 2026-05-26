Dün barış mesajları ile yükselişe geçen altın bugün ise düşüşte. Barış görüşmelerinin olumlu ilerlediği haberleri gündemdeyken, ABD'nin İran'ı bombalaması ile tansiyon tekrar yükseldi. ABD merkez komutanlığı sözcüsü saldırının meşru müdafaa sınırları içinde yapıldığını söyledi. Üç aydır süren savaş için İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarını teslim etmesi ana madde olarak öne çıkıyor. İran dış işleri bakanı görüşmeler için Katar'da bulunuyor.

Savaşın devam etmesi petrol fiyatlarında artış ve enflasyon korkularını tetikliyor.

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.702,85 TL 6.703,66 TL %-0,21 07:05 Ons altın $ 4.539,27 $ 4.539,94 $ %-0,71 07:06 Çeyrek altın TL 10.796,08 TL 11.044,59 TL %0,00 07:05 Yarım altın TL 21.524,68 TL 22.089,18 TL %0,00 07:05 Tam altın TL 43.703,00 TL 44.096,00 TL %-0,21 06:52 Cumhuriyet altını TL 44.756,00 TL 45.432,00 TL %1,56 07:05 Külçe altın ($/kg) 146.261,00 $ 146.282,00 $ %0,00 01:30

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

Kalem 25 Mayıs 2026 26 Mayıs 2026 Fark Gram altın (satış) 6.715,57 TL 6.703,66 TL -11,91 TL Ons altın (satış) 4.570,20 $ 4.539,94 $ -30,26 $

26 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,41 TL

Gram gümüş satış: 113,51 TL

26 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,8896 TL

Dolar satış: 45,9148 TL

Euro alış: 53,4039 TL

Euro satış: 53,4254 TL

Sterlin alış: 61,5645 TL

Sterlin satış: 61,8731 TL

26 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

26 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ

26 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI

