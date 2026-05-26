Barış umutlarıyla yükselişe geçen altın, ABD'nin İran'a bombalamasıyla rotasını kaybetti. Ons altın yüzde 0,71 düşüşle 4.539 dolara, gram altın ise 6.703 TL'ye geriledi. Petrol ve enflasyon korkuları piyasaları baskı altında tutuyor.

Dün barış mesajları ile yükselişe geçen altın bugün ise düşüşte. Barış görüşmelerinin olumlu ilerlediği haberleri gündemdeyken, ABD'nin İran'ı bombalaması ile tansiyon tekrar yükseldi. ABD merkez komutanlığı sözcüsü saldırının meşru müdafaa sınırları içinde yapıldığını söyledi. Üç aydır süren savaş için İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarını teslim etmesi ana madde olarak öne çıkıyor. İran dış işleri bakanı görüşmeler için Katar'da bulunuyor.

Savaşın devam etmesi petrol fiyatlarında artış ve enflasyon korkularını tetikliyor.

26 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram altın TL 6.702,85 TL 6.703,66 TL %-0,21 07:05
Ons altın $ 4.539,27 $ 4.539,94 $ %-0,71 07:06
Çeyrek altın TL 10.796,08 TL 11.044,59 TL %0,00 07:05
Yarım altın TL 21.524,68 TL 22.089,18 TL %0,00 07:05
Tam altın TL 43.703,00 TL 44.096,00 TL %-0,21 06:52
Cumhuriyet altını TL 44.756,00 TL 45.432,00 TL %1,56 07:05
Külçe altın ($/kg) 146.261,00 $ 146.282,00 $ %0,00 01:30

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 25 Mayıs 2026 26 Mayıs 2026 Fark
Gram altın (satış) 6.715,57 TL 6.703,66 TL -11,91 TL
Ons altın (satış) 4.570,20 $ 4.539,94 $ -30,26 $

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
