Barış rüzgarı dindi, bombalar patladı: Altın bir günde yön değiştirdi
Barış umutlarıyla yükselişe geçen altın, ABD'nin İran'a bombalamasıyla rotasını kaybetti. Ons altın yüzde 0,71 düşüşle 4.539 dolara, gram altın ise 6.703 TL'ye geriledi. Petrol ve enflasyon korkuları piyasaları baskı altında tutuyor.
Dün barış mesajları ile yükselişe geçen altın bugün ise düşüşte. Barış görüşmelerinin olumlu ilerlediği haberleri gündemdeyken, ABD'nin İran'ı bombalaması ile tansiyon tekrar yükseldi. ABD merkez komutanlığı sözcüsü saldırının meşru müdafaa sınırları içinde yapıldığını söyledi. Üç aydır süren savaş için İran'ın zenginleştirilmiş uranyum kaynaklarını teslim etmesi ana madde olarak öne çıkıyor. İran dış işleri bakanı görüşmeler için Katar'da bulunuyor.
Savaşın devam etmesi petrol fiyatlarında artış ve enflasyon korkularını tetikliyor.
26 MAYIS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
26 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.702,85 TL
|6.703,66 TL
|%-0,21
|07:05
|Ons altın $
|4.539,27 $
|4.539,94 $
|%-0,71
|07:06
|Çeyrek altın TL
|10.796,08 TL
|11.044,59 TL
|%0,00
|07:05
|Yarım altın TL
|21.524,68 TL
|22.089,18 TL
|%0,00
|07:05
|Tam altın TL
|43.703,00 TL
|44.096,00 TL
|%-0,21
|06:52
|Cumhuriyet altını TL
|44.756,00 TL
|45.432,00 TL
|%1,56
|07:05
|Külçe altın ($/kg)
|146.261,00 $
|146.282,00 $
|%0,00
|01:30
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|25 Mayıs 2026
|26 Mayıs 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.715,57 TL
|6.703,66 TL
|-11,91 TL
|Ons altın (satış)
|4.570,20 $
|4.539,94 $
|-30,26 $
26 MAYIS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.702,85 TL
Gram altın satış: 6.703,66 TL
26 MAYIS 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 10.796,08 TL
Çeyrek altın satış: 11.044,59 TL
26 MAYIS 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 21.524,68 TL
Yarım altın satış: 22.089,18 TL
26 MAYIS 2026 TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 43.703,00 TL
Tam altın satış: 44.096,00 TL
26 MAYIS 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 44.756,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 45.432,00 TL
26 MAYIS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış: 4.539,27 $
Ons altın satış: 4.539,94 $
26 MAYIS 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
Külçe altın alış: 146.261,00 $
Külçe altın satış: 146.282,00 $
26 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,41 TL
Gram gümüş satış: 113,51 TL
26 Mayıs 2026 Gümüş Fiyatları
26 MAYIS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,8896 TL
Dolar satış: 45,9148 TL
Euro alış: 53,4039 TL
Euro satış: 53,4254 TL
Sterlin alış: 61,5645 TL
Sterlin satış: 61,8731 TL
26 Mayıs 2026 Döviz Fiyatları
26 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 65,10 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
26 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları
26 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
26 Mayıs 2026 BIST 100 verileri
26 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
26 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum