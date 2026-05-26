Üç aydır süren ABD-İran savaşı hakkında yapılan olumlu açıklamalar ile haftalar sonra 99 puanın altına gerileyen dolar endeksi tekrar atağa kalktı. CHP yönetimi için alınan mutlak butlan kararı sonrası dengede tutulması için milyarlar harcanan dolar kuru bir gecede 20 kuruş arttı, kur artık 46 TL'ye dayandı. Dolar kuru an itibarı ile 45,9090 TL'den işlem görüyor.

Mutlak butlan kararı sonrasında Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ile euroda yaşanan düşüş ise TL'ye sınırlı yansıdı. 1 euro bugün 53,4211 TL'den işlem görüyor.

Değer kaybeden TL karşısında sterlin de 62 TL sınırına tekrar dayandı, 61,8708 TL'den işlem görmekte.

26 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 45,8965 45,9090 %0,48 07:31 Euro (EUR) 53,4027 53,4211 %-0,06 07:31 Sterlin (GBP) 61,5622 61,8708 %0,91 07:16

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 25 Mayıs 2026 26 Mayıs 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 45,7064 TL 45,9090 TL +0,2026 TL Euro (EUR) (satış) 53,4316 TL 53,4211 TL -0,0105 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,9822 TL 61,8708 TL -0,1114 TL

26 MAYIS 2026 DOLAR NE KADAR?

26 MAYIS 2026 EURO NE KADAR?

26 MAYIS 2026 STERLİN NE KADAR?

26 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,85 TL

Gram altın satış: 6.703,66 TL

26 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,41 TL

Gram gümüş satış: 113,51 TL

26 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

