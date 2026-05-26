Milyarlar harcandı ama dolar yine fırladı: Kur 46 TL'ye dayandı

CHP'ye verilen mutlak butlan kararı ve ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması doları 46 TL eşiğine taşıdı. Bir gecede 20 kuruş artan kur 45,91 TL'ye ulaşırken euro 53,42 TL'den seyretti, sterlin ise 61,87 TL ile 62 TL sınırına dayandı.

Üç aydır süren ABD-İran savaşı hakkında yapılan olumlu açıklamalar ile haftalar sonra 99 puanın altına gerileyen dolar endeksi tekrar atağa kalktı. CHP yönetimi için alınan mutlak butlan kararı sonrası dengede tutulması için milyarlar harcanan dolar kuru bir gecede 20 kuruş arttı, kur artık 46 TL'ye dayandı. Dolar kuru an itibarı ile 45,9090 TL'den işlem görüyor.

Mutlak butlan kararı sonrasında Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ile euroda yaşanan düşüş ise TL'ye sınırlı yansıdı. 1 euro bugün 53,4211 TL'den işlem görüyor.

Değer kaybeden TL karşısında sterlin de 62 TL sınırına tekrar dayandı, 61,8708 TL'den işlem görmekte.

26 MAYIS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Dolar
Alış 45,90₺
Satış 45,91₺
Euro
Alış 53,39₺
Satış 53,40₺
Sterlin
Alış 61,86₺
Satış 61,87₺

26 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 45,8965 45,9090 %0,48 07:31
Euro (EUR) 53,4027 53,4211 %-0,06 07:31
Sterlin (GBP) 61,5622 61,8708 %0,91 07:16

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 25 Mayıs 2026 26 Mayıs 2026 Fark
Dolar (USD) (satış) 45,7064 TL 45,9090 TL +0,2026 TL
Euro (EUR) (satış) 53,4316 TL 53,4211 TL -0,0105 TL
Sterlin (GBP) (satış) 61,9822 TL 61,8708 TL -0,1114 TL

26 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.702,85 TL

Gram altın satış: 6.703,66 TL

26 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 113,41 TL

Gram gümüş satış: 113,51 TL

26 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95): 65,10 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT

LPG (otogaz): 33,89 TL/LT

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
