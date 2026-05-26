Milyarlar harcandı ama dolar yine fırladı: Kur 46 TL'ye dayandı
CHP'ye verilen mutlak butlan kararı ve ABD-İran geriliminin yeniden tırmanması doları 46 TL eşiğine taşıdı. Bir gecede 20 kuruş artan kur 45,91 TL'ye ulaşırken euro 53,42 TL'den seyretti, sterlin ise 61,87 TL ile 62 TL sınırına dayandı.
Üç aydır süren ABD-İran savaşı hakkında yapılan olumlu açıklamalar ile haftalar sonra 99 puanın altına gerileyen dolar endeksi tekrar atağa kalktı. CHP yönetimi için alınan mutlak butlan kararı sonrası dengede tutulması için milyarlar harcanan dolar kuru bir gecede 20 kuruş arttı, kur artık 46 TL'ye dayandı. Dolar kuru an itibarı ile 45,9090 TL'den işlem görüyor.
Mutlak butlan kararı sonrasında Türk Lirası'nın değer kaybetmesi ile euroda yaşanan düşüş ise TL'ye sınırlı yansıdı. 1 euro bugün 53,4211 TL'den işlem görüyor.
Değer kaybeden TL karşısında sterlin de 62 TL sınırına tekrar dayandı, 61,8708 TL'den işlem görmekte.
26 MAYIS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
26 MAYIS 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,8965
|45,9090
|%0,48
|07:31
|Euro (EUR)
|53,4027
|53,4211
|%-0,06
|07:31
|Sterlin (GBP)
|61,5622
|61,8708
|%0,91
|07:16
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|25 Mayıs 2026
|26 Mayıs 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,7064 TL
|45,9090 TL
|+0,2026 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,4316 TL
|53,4211 TL
|-0,0105 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,9822 TL
|61,8708 TL
|-0,1114 TL
26 MAYIS 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 45,8965 TL
Dolar (USD) satış: 45,9090 TL
26 MAYIS 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 53,4027 TL
Euro (EUR) satış: 53,4211 TL
26 MAYIS 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 61,5622 TL
Sterlin (GBP) satış: 61,8708 TL
26 MAYIS 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.702,85 TL
Gram altın satış: 6.703,66 TL
26 MAYIS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 113,41 TL
Gram gümüş satış: 113,51 TL
26 MAYIS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95): 65,10 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 67,03 TL/LT
LPG (otogaz): 33,89 TL/LT
26 Mayıs 2026 Akaryakıt Fiyatları
26 MAYIS 2026 BIST 100 ENDEKSİ
26 Mayıs 2026 BIST 100 verileri
26 MAYIS 2026 KRİPTO PİYASASI
26 Mayıs 2026 kripto piyasasında son durum