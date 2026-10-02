Kurumsal devler frene bastı: Bitcoin sıkıştı

Kripto para piyasalarında, majör varlıkların direnç seviyelerini test etmesinin ardından gelen kâr satışları ve ETF çıkışlarıyla birlikte yatay-negatif bir konsolidasyon süreci izleniyor. Hafta boyunca kaydedilen toparlanmanın ardından yatırımcıların kritik ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli bir pozisyon alması, piyasa genelinde soğumaya yol açtı. Toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık yüzde 1,3 oranında gerileyerek 2,92 trilyon dolar seviyesine çekildi.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, gün içinde 83 bin ile 86 bin dolar arasındaki dar koridorda sıkışık seyrini sürdürüyor. Kurumsal tarafta ise dokuz günlük güçlü giriş serisi sona erdi. ABD spot Bitcoin ETF'leri, art arda gerçekleşen toplam 3,1 milyar dolarlık net giriş dalgasının ardından dün yaklaşık 149 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Kurumsal talepteki bu duraklama, yatırımcı hissiyatındaki temkinli görünümü derinleştirdi.

Ekosistemin iç dinamiklerinde ise DeFi güvenlik açıkları yeniden öne çıktı. NEAR Intents ve Aave v3 protokollerine yönelik siber saldırılarda toplamda 4 milyon doları aşan fon çalındı. Güvenlik risklerinin yarattığı endişeye rağmen türev piyasalardaki kaldıraç talebi gücünü koruyor; Hyperliquid platformundaki açık pozisyon büyüklüğü 8,5 milyar dolara fırlayarak piyasada spekülatif iştahın canlı kaldığına işaret etti.

Altcoin cephesinde piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, yaşanan güvenlik gelişmelerine ve ETF çıkışlarına rağmen pozitif ayrıştı. Son 24 saatte yüzde 1,08 oranında prim yapan Ethereum, serbest piyasada 2 bin 728 dolar seviyesinden el değiştirerek direnç bölgelerindeki tutunma çabasını sürdürüyor.

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