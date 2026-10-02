Kritik veri öncesi gümüş toparlanma savaşı veriyor

Gümüş fiyatları bugün de, altın fiyatlarındaki dalgalı seyre paralel hareket ederek yatay seyrediyor. Günün ilk saatlerinde derinleşen satış dalgasının ardından gelen tepki alımlarıyla toparlanma çabası gösteren kıymetli metal, kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Spot piyasada ons gümüş 61 dolar sınırında yatay bir seyir izlerken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de kritik destek eşiğinde tutunarak 96 TL seviyesinde dengelenme arayışını sürdürüyor.

Emtia piyasalarındaki bu kırılgan zeminde, güçlenen ABD doları ve tarihi zirvelerine yakın seyreden ABD Hazine tahvil faizlerinin yarattığı baskı belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların tüm dikkati bugün açıklanacak, Fed'in para politikası rotasına ve faiz artırımı ihtimallerine doğrudan ışık tutacak olan ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. İş gücü piyasasından gelebilecek güçlü bir tablonun faizlerin yüksek kalma süresini uzatabileceği endişesi, faiz getirisi olmayan gümüşteki yükseliş hamlelerini sınırlandırıyor.

Jeopolitik tarafta ise Tahran ile Washington hattında yürütülen diplomasi trafiğine dair karamsarlık ve İran'ın olası askeri saldırılara karşı sert karşılık hazırlığı içinde olduğuna dair sinyaller masadaki yerini koruyor. Bölgesel gerilimin tamamen sönümlenmemesi güvenli liman zeminini canlı tutarken, istihdam raporu öncesinde gümüş fiyatları yatay ve temkinli bir bantta yön arayışını sürdürüyor.

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