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Halk TV Ekonomi Kritik veri öncesi gümüş toparlanma savaşı veriyor

Kritik veri öncesi gümüş toparlanma savaşı veriyor

Fed baskısı ve istihdam verisi bekleyişiyle dalgalanan gümüşte toparlanma çabası sürüyor. Küresel piyasalarda ons gümüş 61 dolar sınırında tutunurken, yurt içinde gram gümüş 96 TL desteğinde dengelenme arayışında.

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Kritik veri öncesi gümüş toparlanma savaşı veriyor

Gümüş fiyatları bugün de, altın fiyatlarındaki dalgalı seyre paralel hareket ederek yatay seyrediyor. Günün ilk saatlerinde derinleşen satış dalgasının ardından gelen tepki alımlarıyla toparlanma çabası gösteren kıymetli metal, kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Spot piyasada ons gümüş 61 dolar sınırında yatay bir seyir izlerken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de kritik destek eşiğinde tutunarak 96 TL seviyesinde dengelenme arayışını sürdürüyor.

Emtia piyasalarındaki bu kırılgan zeminde, güçlenen ABD doları ve tarihi zirvelerine yakın seyreden ABD Hazine tahvil faizlerinin yarattığı baskı belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların tüm dikkati bugün açıklanacak, Fed'in para politikası rotasına ve faiz artırımı ihtimallerine doğrudan ışık tutacak olan ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. İş gücü piyasasından gelebilecek güçlü bir tablonun faizlerin yüksek kalma süresini uzatabileceği endişesi, faiz getirisi olmayan gümüşteki yükseliş hamlelerini sınırlandırıyor.

Jeopolitik tarafta ise Tahran ile Washington hattında yürütülen diplomasi trafiğine dair karamsarlık ve İran'ın olası askeri saldırılara karşı sert karşılık hazırlığı içinde olduğuna dair sinyaller masadaki yerini koruyor. Bölgesel gerilimin tamamen sönümlenmemesi güvenli liman zeminini canlı tutarken, istihdam raporu öncesinde gümüş fiyatları yatay ve temkinli bir bantta yön arayışını sürdürüyor.

2 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 96,64₺ 96,67₺ %0.43 07:00
Ons Gümüş $ 61,17$ 61,18$ %0.31 07:00

2 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,64₺
Satış 96,67₺

2 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 61,17$
Satış 61,18$

2 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.567,20₺
Satış 6.573,47₺
Altın fiyatları için nefesler tutuldu: Saat 15.30'da piyasalarda dananın kuyruğu kopacakAltın fiyatları için nefesler tutuldu: Saat 15.30'da piyasalarda dananın kuyruğu kopacak

2 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,13₺ 49,14₺ %0.14 07:00
Euro (EUR) 55,32₺ 55,34₺ %0.33 07:00
Sterlin (GBP) 64,91₺ 65,00₺ %0.14 07:00

2 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.60
Motorin 97.20
LPG 41.20

2 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.249
Değişim %2,53

2 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 85.538$
Değişim %1,07
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Fed Faiz
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