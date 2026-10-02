Altın fiyatları için nefesler tutuldu: Saat 15.30'da piyasalarda dananın kuyruğu kopacak

2 Ekim Cuma gününde altın fiyatları, küresel piyasalarda art arda ikinci haftayı da kayıpla kapatma rotasında dalgalı bir grafik çiziyor. Güçlü duruşunu koruyan ABD doları ve tarihi yüksek seviyelerde seyreden ABD Hazine tahvil faizlerinin yarattığı baskı, kıymetli metal üzerindeki kazanımları sınırlamaya devam ediyor. Günün erken saatlerinde aşağı yönlü sert bir baskı yaşayan altın, sabah saatlerine doğru gelen alımlarla toparlanma çabası gösteriyor. Uluslararası spot piyasada ons altın 4 bin 175 dolar civarında dengelenmeye çalışırken, yurt içi piyasada gram altın 6 bin 595 TL seviyelerinde konumlandı.

Küresel emtia yatırımcılarının tüm dikkati bugün saat 15.30'da açıklanacak olan ABD Eylül ayı tarım dışı istihdam verisine kilitlenmiş durumda. İstihdam piyasasının beklentilerin üzerinde güçlü gelmesi durumunda, Fed'in faiz artırımı ihtimalinin masada kalacağı ve faiz getirisi olmayan kıymetli metaller üzerinde yeni bir baskı dalgası yaratabileceği değerlendiriliyor. Çarşamba günü açıklanan PCE enflasyon verisinin ılımlı gelmesine rağmen tahvil faizlerindeki katılık nedeniyle ivme kazanamayan altın, istihdam raporunun ardından Fed'in faiz patikasına dair netleşecek tabloyu bekliyor.

Jeopolitik cephede ise diplomasi masasına yönelik karamsarlık ve askeri gerilim riskleri güvenli liman zeminini sıcak tutuyor. Kaynakların aktardığına göre İran, Washington ile yürüttüğü diplomatik temasların başarıya ulaşma ihtimalini kapalı kapılar ardında zayıf görüyor. ABD'nin geniş çaplı askeri saldırılarını yeniden başlatması ihtimaline karşılık Tahran yönetiminin çok daha kapsamlı ve sert bir askeri karşılık vermeye hazırlandığı belirtilirken, bu gerilim altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketleri taban seviyelerinde frenliyor.

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