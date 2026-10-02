Dolar aldı başını gitti: Mart 2025'ten beri böylesi görülmemişti

Cuma sabahı döviz piyasalarında, ABD Hazine tahvil faizlerindeki katılık ve yaklaşan kritik istihdam verisi öncesinde güç kazanan küresel dolar talebi fiyatlamalara yön veriyor. Bugün açıklanacak ve Fed'in faiz politikasına ilişkin belirleyici rol oynayan Eylül ayı ABD tarım dışı istihdam raporu öncesinde hareketlenen Dolar Endeksi, günün erken saatlerinde Mart 2025'ten bu yana ilk kez 102 puan seviyesine tırmandı. Zirve seviyenin test edilmesinin ardından sınırlı bir gevşeme kaydeden endeks, sabah saatlerinde 101,910 puana çekildi.

Küresel ölçekte güçlenen dolar, yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskıyı artırarak rekor serisini yeni bir seviyeye taşıdı. Dolar kuru yukarı yönlü hareketini sürdürerek 49,14 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Kurdaki bu tırmanış devam ederken, açıklanan son resmi veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde son beş haftadır aralıksız bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Dolar kurundaki yükselişi dizginlemek ve piyasayı dengelemek adına yürütülen müdahalelerin Merkez Bankası rezervleri üzerinde oluşturduğu baskı piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor.

Doların küresel çapta sergilediği gövde gösterisi, çapraz kurlarda diğer majör para birimlerinin Türk lirası karşısındaki kazanımlarını geri vermesine neden oldu. Dün yeniden 65 TL'nin üzerine çıkan İngiliz Sterlini, doların güçlenmesiyle birlikte tekrar eşiğin altına sarkarak 64,95 TL seviyesine geriledi. Euro ise serbest piyasada düşüş kaydederek 55,33 TL seviyelerine çekildi.

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