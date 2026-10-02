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Halk TV Ekonomi Dolar aldı başını gitti: Mart 2025'ten beri böylesi görülmemişti

Dolar aldı başını gitti: Mart 2025'ten beri böylesi görülmemişti

Küresel piyasalarda tırmanan dolar TL'yi baskılarken, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime dikkat çekti. Dolar 49,14 TL ile tarihi zirveye tırmanırken, euro 55,33 TL'ye, sterlin ise 64,95 TL seviyesine çekildi.

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Dolar aldı başını gitti: Mart 2025'ten beri böylesi görülmemişti

Cuma sabahı döviz piyasalarında, ABD Hazine tahvil faizlerindeki katılık ve yaklaşan kritik istihdam verisi öncesinde güç kazanan küresel dolar talebi fiyatlamalara yön veriyor. Bugün açıklanacak ve Fed'in faiz politikasına ilişkin belirleyici rol oynayan Eylül ayı ABD tarım dışı istihdam raporu öncesinde hareketlenen Dolar Endeksi, günün erken saatlerinde Mart 2025'ten bu yana ilk kez 102 puan seviyesine tırmandı. Zirve seviyenin test edilmesinin ardından sınırlı bir gevşeme kaydeden endeks, sabah saatlerinde 101,910 puana çekildi.

Küresel ölçekte güçlenen dolar, yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskıyı artırarak rekor serisini yeni bir seviyeye taşıdı. Dolar kuru yukarı yönlü hareketini sürdürerek 49,14 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Kurdaki bu tırmanış devam ederken, açıklanan son resmi veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde son beş haftadır aralıksız bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Dolar kurundaki yükselişi dizginlemek ve piyasayı dengelemek adına yürütülen müdahalelerin Merkez Bankası rezervleri üzerinde oluşturduğu baskı piyasa aktörleri tarafından yakından izleniyor.

Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır aralıksız düşüyorMerkez Bankası rezervleri 5 haftadır aralıksız düşüyor

Doların küresel çapta sergilediği gövde gösterisi, çapraz kurlarda diğer majör para birimlerinin Türk lirası karşısındaki kazanımlarını geri vermesine neden oldu. Dün yeniden 65 TL'nin üzerine çıkan İngiliz Sterlini, doların güçlenmesiyle birlikte tekrar eşiğin altına sarkarak 64,95 TL seviyesine geriledi. Euro ise serbest piyasada düşüş kaydederek 55,33 TL seviyelerine çekildi.

2 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,13₺ 49,14₺ %0.13 08:35
Euro (EUR) 55,31₺ 55,33₺ %0.30 08:35
Sterlin (GBP) 64,92₺ 65,00₺ %0.15 08:35
Kanada Doları 34,40₺ 34,58₺ %0.11 08:34
İsviçre Frangı 59,25₺ 59,33₺ %0.43 08:35
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %0.16 08:33
Avustralya Doları 33,92₺ 34,09₺ %0.10 08:34
Danimarka Kronu 7,36₺ 7,40₺ %0.06 08:34
Norveç Kronu 5,08₺ 5,11₺ %-0.25 08:34
İsveç Kronu 4,88₺ 4,90₺ %-1.30 08:34
Çin Yuanı 7,33₺ 7,33₺ %0.26 08:35
Rus Rublesi 0,59₺ 0,59₺ %0.10 08:35
BAE Dirhemi 13,38₺ 13,38₺ %0.15 08:35
Suudi Arabistan Riyali 12,99₺ 13,06₺ %-0.21 05:46

2 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 49,13₺
Satış 49,14₺

2 EKİM 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,31₺
Satış 55,33₺

2 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 64,92₺
Satış 65,00₺

2 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.567,20₺
Satış 6.573,47₺
Altın fiyatları için nefesler tutuldu: Saat 15.30'da piyasalarda dananın kuyruğu kopacakAltın fiyatları için nefesler tutuldu: Saat 15.30'da piyasalarda dananın kuyruğu kopacak

2 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,89₺
Satış 96,92₺
Kritik veri öncesi gümüş toparlanma savaşı veriyorKritik veri öncesi gümüş toparlanma savaşı veriyor

2 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.60
Motorin 97.20
LPG 41.20

2 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.249
Değişim %2,53

2 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 86.376$
Değişim %2,06
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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