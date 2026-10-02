Otogaza 48 saatte ikinci darbe: İki günde 6 lirayı aştı
Otogaza üst üste ikinci gün de dev zam geldi! Son güncellemeyle litresi 4,76 TL daha artan otogazda iki günlük toplam artış 6 lirayı aştı. Pompada ibre otogazda fırlarken, gözler motorindeki indirim haberine çevrildi.
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Dün 1 Ekim tarifesiyle tabelalara yansıyan 1 TL 45 kuruşluk artışın hemen ardından, LPG otogaza üst üste ikinci gün de zam geldi. Yeni ayarlamayla birlikte LPG'nin litre fiyatına 4 TL 76 kuruşluk bir zam daha eklendi ve son iki günde otogaz fiyatlarındaki toplam artış 6 lirayı aştı.
Motorin tarafında ise ibre yeniden indirime döndü. Dün 3 TL 60 kuruşluk zammın yansıdığı motorin grubunda, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL 22 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. 1 Ekim'de devreye girmesi beklenen 12 küsur liralık zammın pas geçildiği benzinde ise şimdilik yeni bir fiyat değişikliği bulunmuyor.
Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları haftanın son işlem gününe aşağı yönlü bir grafikle devam ediyor. Uluslararası piyasalarda yatırımcılar, New York'taki diplomasi trafiğine rağmen ABD ile İran arasında askeri gerilimin yeniden tırmanma olasılığını tartarken, Orta Doğu genelinden gelen toparlanma sinyalleri arz baskısını hafifletti. Hafta boyunca bölgeden ham petrol tedarikinin toparlandığına dair göstergelerin ağırlık kazanmasıyla birlikte gösterge Brent petrol 101 dolar seviyesine kadar geriledi.