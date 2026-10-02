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Halk TV Ekonomi Otogaza 48 saatte ikinci darbe: İki günde 6 lirayı aştı

Otogaza 48 saatte ikinci darbe: İki günde 6 lirayı aştı

Otogaza üst üste ikinci gün de dev zam geldi! Son güncellemeyle litresi 4,76 TL daha artan otogazda iki günlük toplam artış 6 lirayı aştı. Pompada ibre otogazda fırlarken, gözler motorindeki indirim haberine çevrildi.

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Otogaza 48 saatte ikinci darbe: İki günde 6 lirayı aştı
Son Güncelleme:

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik hız kesmeden sürüyor. Dün 1 Ekim tarifesiyle tabelalara yansıyan 1 TL 45 kuruşluk artışın hemen ardından, LPG otogaza üst üste ikinci gün de zam geldi. Yeni ayarlamayla birlikte LPG'nin litre fiyatına 4 TL 76 kuruşluk bir zam daha eklendi ve son iki günde otogaz fiyatlarındaki toplam artış 6 lirayı aştı.

Motorin tarafında ise ibre yeniden indirime döndü. Dün 3 TL 60 kuruşluk zammın yansıdığı motorin grubunda, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 TL 22 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. 1 Ekim'de devreye girmesi beklenen 12 küsur liralık zammın pas geçildiği benzinde ise şimdilik yeni bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları haftanın son işlem gününe aşağı yönlü bir grafikle devam ediyor. Uluslararası piyasalarda yatırımcılar, New York'taki diplomasi trafiğine rağmen ABD ile İran arasında askeri gerilimin yeniden tırmanma olasılığını tartarken, Orta Doğu genelinden gelen toparlanma sinyalleri arz baskısını hafifletti. Hafta boyunca bölgeden ham petrol tedarikinin toparlandığına dair göstergelerin ağırlık kazanmasıyla birlikte gösterge Brent petrol 101 dolar seviyesine kadar geriledi.

Brent Petrol
Değer 100,44$
Değişim %-1,02

2 EKİM 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.60
Motorin 97.20
LPG 41.20

2 EKİM 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.50
Motorin 97.10
LPG 40.60

2 EKİM 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 85.60
Motorin 98.30
LPG 41.29

2 EKİM 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 85.90
Motorin 98.60
LPG 41.20

İNDİRİM SONRASI TAHMİNİ MOTORİN FİYATLARI

Mevcut Fiyat (₺) İndirim Sonrası Tahmini (₺)
İstanbul (Avrupa) 97,20 94,98
İstanbul (Anadolu) 97,10 94,88
Ankara 98,30 96,08
İzmir 98,60 96,38

2 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.567,20₺
Satış 6.573,47₺
Altın fiyatları için nefesler tutuldu: Saat 15.30'da piyasalarda dananın kuyruğu kopacakAltın fiyatları için nefesler tutuldu: Saat 15.30'da piyasalarda dananın kuyruğu kopacak

2 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,47₺
Satış 96,50₺
Kritik veri öncesi gümüş toparlanma savaşı veriyorKritik veri öncesi gümüş toparlanma savaşı veriyor

2 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,14₺ 49,15₺ %0.15 10:05
Euro (EUR) 55,35₺ 55,36₺ %0.37 10:05
Sterlin (GBP) 64,96₺ 64,97₺ %0.16 10:05
Dolar aldı başını gitti: Mart 2025'ten beri böylesi görülmemiştiDolar aldı başını gitti: Mart 2025'ten beri böylesi görülmemişti

2 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.263
Değişim %0,12

2 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 85.924$
Değişim %1,52
Kurumsal devler frene bastı: Bitcoin sıkıştıKurumsal devler frene bastı: Bitcoin sıkıştı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Zam İndirim
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