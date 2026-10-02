Üç günlük satış fırtınası bitti: Borsada beklenen dev tepki alımı geldi

Borsa İstanbul'da üç gün süren yoğun satış baskısının ardından perşembe günü güçlü tepki alımları devreye girdi. Satışların durulması ve genele yayılan alımların etkisiyle BIST 100 endeksi, dünü yüzde 2,53 oranında değer kazancı ve 301,86 puanlık yükselişle 12 bin 249,04 puandan tamamladı. Tepki hareketinin genele yayılmasıyla birlikte piyasadaki toplam işlem hacmi 188,6 milyar lira seviyesine tırmanarak son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Piyasada moral bulan yatırımcıların odağında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin yaptığı kritik açıklama yer aldı. SPK, tasfiye süreci devam eden fonlarda mutabakat işlemleri tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye neticesinde hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilmek üzere ivedilikle bir ara ödeme yapılacağını duyurdu. Düzenleyici kurum, her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere yapılacak bu ara ödemenin üst sınırının 1 milyon lirayı aşmayacağını bildirdi. Fon kaynaklı likidite krizine nefes aldırması beklenen bu adım, aracı kurumlardaki teminat baskısını hafifleterek alımlara zemin hazırladı.

Dünkü güçlü kapanışın ardından haftanın son işlem gününe de pozitif bir başlangıç yapıldı. Haftanın son seansına alıcılı giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta dünkü kapanışına göre 22,88 puan ve yüzde 0,19 artışla 12 bin 271,92 puana çıktı.

BORSA KODU — 2 EKİM 2026

2 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

2 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BALAT 52,80 %9,95 KZGYO 15,82 %9,94 OTKAR 340,25 %9,94 ALFAS 33,26 %9,84 LYDYE 4.275,00 %9,69

2 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ANELE 36,72 %-10,00 SKYLP 46,80 %-10,00 TERA 63,45 %-10,00 UFUK 355,50 %-10,00 PRZMA 17,82 %-10,00

2 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) ASTOR 209,70 81.474.531,30 ASELS 375,00 78.010.125,00 KCHOL 208,90 47.220.173,80 THYAO 286,50 38.791.527,00 SASA 1,92 38.645.425,92

2 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

2 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

2 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

2 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.60 Motorin 97.20 LPG 41.20

2 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI