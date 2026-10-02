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Halk TV Ekonomi Üç günlük satış fırtınası bitti: Borsada beklenen dev tepki alımı geldi

Üç günlük satış fırtınası bitti: Borsada beklenen dev tepki alımı geldi

Borsa İstanbul, SPK'nın fonlara yönelik ara ödeme hamlesiyle moral bularak perşembe günkü sert yükselişin ardından haftanın son seansına da alıcılı başladı. BIST 100 endeksi, açılışta 12 bin 271 puan seviyesine yükseldi.

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Üç günlük satış fırtınası bitti: Borsada beklenen dev tepki alımı geldi

Borsa İstanbul'da üç gün süren yoğun satış baskısının ardından perşembe günü güçlü tepki alımları devreye girdi. Satışların durulması ve genele yayılan alımların etkisiyle BIST 100 endeksi, dünü yüzde 2,53 oranında değer kazancı ve 301,86 puanlık yükselişle 12 bin 249,04 puandan tamamladı. Tepki hareketinin genele yayılmasıyla birlikte piyasadaki toplam işlem hacmi 188,6 milyar lira seviyesine tırmanarak son dönemin en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

Piyasada moral bulan yatırımcıların odağında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin yaptığı kritik açıklama yer aldı. SPK, tasfiye süreci devam eden fonlarda mutabakat işlemleri tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye neticesinde hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilmek üzere ivedilikle bir ara ödeme yapılacağını duyurdu. Düzenleyici kurum, her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere yapılacak bu ara ödemenin üst sınırının 1 milyon lirayı aşmayacağını bildirdi. Fon kaynaklı likidite krizine nefes aldırması beklenen bu adım, aracı kurumlardaki teminat baskısını hafifleterek alımlara zemin hazırladı.

Dünkü güçlü kapanışın ardından haftanın son işlem gününe de pozitif bir başlangıç yapıldı. Haftanın son seansına alıcılı giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta dünkü kapanışına göre 22,88 puan ve yüzde 0,19 artışla 12 bin 271,92 puana çıktı.

BORSA KODU — 2 EKİM 2026

2 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.336
Günlük değişim %0.71
Gün içi düşük 12.233
Gün içi yüksek 12.354
Önceki kapanış 12.249
Saat 11:30

2 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BALAT 52,80 %9,95
KZGYO 15,82 %9,94
OTKAR 340,25 %9,94
ALFAS 33,26 %9,84
LYDYE 4.275,00 %9,69

2 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ANELE 36,72 %-10,00
SKYLP 46,80 %-10,00
TERA 63,45 %-10,00
UFUK 355,50 %-10,00
PRZMA 17,82 %-10,00

2 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ASTOR 209,70 81.474.531,30
ASELS 375,00 78.010.125,00
KCHOL 208,90 47.220.173,80
THYAO 286,50 38.791.527,00
SASA 1,92 38.645.425,92

2 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.567,20₺
Satış 6.573,47₺
Altın fiyatları için nefesler tutuldu: Saat 15.30'da piyasalarda dananın kuyruğu kopacakAltın fiyatları için nefesler tutuldu: Saat 15.30'da piyasalarda dananın kuyruğu kopacak

2 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,82₺
Satış 96,85₺
Kritik veri öncesi gümüş toparlanma savaşı veriyorKritik veri öncesi gümüş toparlanma savaşı veriyor

2 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,14₺ 49,15₺ %0.15 11:30
Euro (EUR) 55,35₺ 55,36₺ %0.37 11:30
Sterlin (GBP) 64,97₺ 64,98₺ %0.17 11:30
Dolar aldı başını gitti: Mart 2025'ten beri böylesi görülmemiştiDolar aldı başını gitti: Mart 2025'ten beri böylesi görülmemişti

2 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.60
Motorin 97.20
LPG 41.20
Otogaza 48 saatte ikinci darbe: İki günde 6 lirayı aştıOtogaza 48 saatte ikinci darbe: İki günde 6 lirayı aştı

2 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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