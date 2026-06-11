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Halk TV Ekonomi Haziran'ın çöküşünden çıkılacak mı? Kripto çırpınmaya devam ediyor

Haziran'ın çöküşünden çıkılacak mı? Kripto çırpınmaya devam ediyor

Haziran ayının başından bu yana sert kayıplarla sarsılan kripto piyasası, bugün gelen verilerle nefes aldı. Bitcoin 62 bin 750 dolar seviyesine yükselerek toparlanma sinyali verse de beklenen kalıcı yükseliş için soru işaretleri sürüyor.

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Haziran'ın çöküşünden çıkılacak mı? Kripto çırpınmaya devam ediyor

Haziran başından beri büyük bir çöküşte olan kripto piyasası çırpınıyor. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 2,23 değer kazandı, fiyatını 62 bin 750,15 dolara taşıdı. Ethereum ise 1,82 yükselişle bin 658,13 dolara yükseldi. Bu toparlanma sinyallerinin uzun soluklu olup olmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

11 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Bitcoin
Değer 62.750$
Değişim %1,57
Ethereum
Değer 1.654$
Değişim %1,54
  • Toplam piyasa değeri: 2,14 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $77,36 milyar $

11 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) $62.750,15 %+2,23 $60.788,02 $62.788,28 28,57 milyar $
Ethereum (ETH) $1.658,13 %+1,82 $1.603,83 $1.665,76 12,95 milyar $

11 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
Audiera (BEAT) 8,25 $ +%79,60
Curve DAO Token (CRV) 0,2373 $ +%16,28
Monero (XMR) 338,09 $ +%9,57
Morpho (MORPHO) 2,05 $ +%8,40
World Liberty Financial (WLFI) 0,05907 $ +%7,99

11 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s %
siren (SIREN) 0,5671 $ -%24,43
Venice Token (VVV) 13,44 $ -%7,09
JUST (JST) 0,07841 $ -%4,38
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,1888 $ -%4,26
Ethena (ENA) 0,07582 $ -%4,18
11 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.037,52 TL

Gram altın satış: 6.038,41 TL

Altın büyük çakıldı: 2026'nın en düşük seviyesini gördü!Altın büyük çakıldı: 2026'nın en düşük seviyesini gördü!
11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 94,2235 TL

Gram gümüş satış: 94,3274 TL

Gümüş yılın dibini gördü, yatırımcı harekete geçtiGümüş yılın dibini gördü, yatırımcı harekete geçti
11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1461 TL

Dolar satış: 46,1599 TL

Euro alış: 53,4080 TL

Euro satış: 53,4365 TL

Sterlin alış: 61,8823 TL

Sterlin satış: 61,9250 TL

Dolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldiDolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldi
11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

Pompadaki fiyat değişmedi: Hürmüz'den gizlice geçen tankerler petrol fiyatını çökerttiPompadaki fiyat değişmedi: Hürmüz'den gizlice geçen tankerler petrol fiyatını çökertti
11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

11 Haziran 2026 BIST 100 verileri

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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