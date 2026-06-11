Haziran'ın çöküşünden çıkılacak mı? Kripto çırpınmaya devam ediyor
Haziran ayının başından bu yana sert kayıplarla sarsılan kripto piyasası, bugün gelen verilerle nefes aldı. Bitcoin 62 bin 750 dolar seviyesine yükselerek toparlanma sinyali verse de beklenen kalıcı yükseliş için soru işaretleri sürüyor.
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Haziran başından beri büyük bir çöküşte olan kripto piyasası çırpınıyor. Son 24 saatte Bitcoin yüzde 2,23 değer kazandı, fiyatını 62 bin 750,15 dolara taşıdı. Ethereum ise 1,82 yükselişle bin 658,13 dolara yükseldi. Bu toparlanma sinyallerinin uzun soluklu olup olmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.
11 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
- Toplam piyasa değeri: 2,14 trilyon $
- 24s toplam hacim: $77,36 milyar $
11 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI
|Varlık
|Fiyat
|24s değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|$62.750,15
|%+2,23
|$60.788,02
|$62.788,28
|28,57 milyar $
|Ethereum (ETH)
|$1.658,13
|%+1,82
|$1.603,83
|$1.665,76
|12,95 milyar $
11 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|Audiera (BEAT)
|8,25 $
|+%79,60
|Curve DAO Token (CRV)
|0,2373 $
|+%16,28
|Monero (XMR)
|338,09 $
|+%9,57
|Morpho (MORPHO)
|2,05 $
|+%8,40
|World Liberty Financial (WLFI)
|0,05907 $
|+%7,99
11 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR
|Coin
|Fiyat
|24s %
|siren (SIREN)
|0,5671 $
|-%24,43
|Venice Token (VVV)
|13,44 $
|-%7,09
|JUST (JST)
|0,07841 $
|-%4,38
|Artificial Superintelligence Alliance (FET)
|0,1888 $
|-%4,26
|Ethena (ENA)
|0,07582 $
|-%4,18
11 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.037,52 TL
Gram altın satış: 6.038,41 TL
11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 94,2235 TL
Gram gümüş satış: 94,3274 TL
11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1461 TL
Dolar satış: 46,1599 TL
Euro alış: 53,4080 TL
Euro satış: 53,4365 TL
Sterlin alış: 61,8823 TL
Sterlin satış: 61,9250 TL
11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
11 Haziran 2026 BIST 100 verileri
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi