ABD ve İran arasında savaşın tekrar kızışması ile altın fiyatları dün düşüşe geçmişti. Gecenin erken saatlerine kadar süren düşüş, yatırımcıya alım fırsatı oldu. 5 bin 970,73 TL'ye kadar düşen gram altın an itibarıyla 6 bin 038,41 TL'ye yükseldi.

Ons altın ise düşüşünde 4 bin 100 dolar sınırını aştı, 4 bin 028,76 dolara kadar düştükten sonra an itibarıyla 4 bin 075,34 dolardan işlem görmekte. Altının 2026 seneşinin başından beri uğradığı değer kaybı yüzde 5,64 seviyesine ulaştı.

11 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

11 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.037,52 TL 6.038,41 TL -%0,05 7:05 Ons altın $ 4.074,75 $ 4.075,34 $ +%0,06 7:05 Çeyrek altın TL 9.933,00 TL 10.077,00 TL -%0,05 7:05 Yarım altın TL 19.878,00 TL 20.135,00 TL -%0,05 7:05 Tam altın TL 40.052,96 TL 40.843,05 TL -%3,14 7:05 Cumhuriyet altını TL 39.627,00 TL 40.172,00 TL -%0,05 7:05 Külçe altın ($/kg) 130.164,00 $ 130.184,00 $ -%0,11 7:05

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 10 Haziran 2026 11 Haziran 2026 Fark Gram altın (satış) 6.116,42 TL 6.038,41 TL -78,01 TL Ons altın (satış) 4.123,52 $ 4.075,34 $ -48,18 $

11 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.037,52 TL

Gram altın satış: 6.038,41 TL

11 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 9.933,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.077,00 TL

11 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 19.878,00 TL

Yarım altın satış: 20.135,00 TL

11 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 40.052,96 TL

Tam altın satış: 40.843,05 TL

11 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 39.627,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 40.172,00 TL

11 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.074,75 $

Ons altın satış: 4.075,34 $

11 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 130.164,00 $

Külçe altın satış: 130.184,00 $

11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 94,1756 TL

Gram gümüş satış: 94,2647 TL

11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1436 TL

Dolar satış: 46,1626 TL

Euro alış: 53,3793 TL

Euro satış: 53,4323 TL

Sterlin alış: 61,8699 TL

Sterlin satış: 61,9125 TL

11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

11 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

11 Haziran 2026 BIST 100 verileri

11 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

11 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum