Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Altın büyük çakıldı: 2026'nın en düşük seviyesini gördü!

Altın büyük çakıldı: 2026'nın en düşük seviyesini gördü!

ABD ve İran arasındaki gerilimle sarsılan altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Gece düşüşle 5 bin 970 TL’ye gerileyen gram altın, gelen alımlarla 6 bin 38 TL seviyesine yükseldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Altın büyük çakıldı: 2026'nın en düşük seviyesini gördü!
Son Güncelleme:

ABD ve İran arasında savaşın tekrar kızışması ile altın fiyatları dün düşüşe geçmişti. Gecenin erken saatlerine kadar süren düşüş, yatırımcıya alım fırsatı oldu. 5 bin 970,73 TL'ye kadar düşen gram altın an itibarıyla 6 bin 038,41 TL'ye yükseldi.

Ons altın ise düşüşünde 4 bin 100 dolar sınırını aştı, 4 bin 028,76 dolara kadar düştükten sonra an itibarıyla 4 bin 075,34 dolardan işlem görmekte. Altının 2026 seneşinin başından beri uğradığı değer kaybı yüzde 5,64 seviyesine ulaştı.

11 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın
Alış 6.258,28₺
Satış 6.264,27₺

11 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram altın TL 6.037,52 TL 6.038,41 TL -%0,05 7:05
Ons altın $ 4.074,75 $ 4.075,34 $ +%0,06 7:05
Çeyrek altın TL 9.933,00 TL 10.077,00 TL -%0,05 7:05
Yarım altın TL 19.878,00 TL 20.135,00 TL -%0,05 7:05
Tam altın TL 40.052,96 TL 40.843,05 TL -%3,14 7:05
Cumhuriyet altını TL 39.627,00 TL 40.172,00 TL -%0,05 7:05
Külçe altın ($/kg) 130.164,00 $ 130.184,00 $ -%0,11 7:05

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 10 Haziran 2026 11 Haziran 2026 Fark
Gram altın (satış) 6.116,42 TL 6.038,41 TL -78,01 TL
Ons altın (satış) 4.123,52 $ 4.075,34 $ -48,18 $

11 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.037,52 TL

Gram altın satış: 6.038,41 TL

11 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 9.933,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.077,00 TL

11 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 19.878,00 TL

Yarım altın satış: 20.135,00 TL

11 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 40.052,96 TL

Tam altın satış: 40.843,05 TL

11 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 39.627,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 40.172,00 TL

11 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.074,75 $

Ons altın satış: 4.075,34 $

11 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 130.164,00 $

Külçe altın satış: 130.184,00 $

11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 94,1756 TL

Gram gümüş satış: 94,2647 TL

Gümüş yılın dibini gördü, yatırımcı harekete geçtiGümüş yılın dibini gördü, yatırımcı harekete geçti
11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1436 TL

Dolar satış: 46,1626 TL

Euro alış: 53,3793 TL

Euro satış: 53,4323 TL

Sterlin alış: 61,8699 TL

Sterlin satış: 61,9125 TL

Dolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldiDolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldi
11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

11 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

11 Haziran 2026 BIST 100 verileri

11 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

11 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Gram Altın Ons Altın Çeyrek Altın Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro