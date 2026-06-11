Altın büyük çakıldı: 2026'nın en düşük seviyesini gördü!
ABD ve İran arasındaki gerilimle sarsılan altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Gece düşüşle 5 bin 970 TL’ye gerileyen gram altın, gelen alımlarla 6 bin 38 TL seviyesine yükseldi.
ABD ve İran arasında savaşın tekrar kızışması ile altın fiyatları dün düşüşe geçmişti. Gecenin erken saatlerine kadar süren düşüş, yatırımcıya alım fırsatı oldu. 5 bin 970,73 TL'ye kadar düşen gram altın an itibarıyla 6 bin 038,41 TL'ye yükseldi.
Ons altın ise düşüşünde 4 bin 100 dolar sınırını aştı, 4 bin 028,76 dolara kadar düştükten sonra an itibarıyla 4 bin 075,34 dolardan işlem görmekte. Altının 2026 seneşinin başından beri uğradığı değer kaybı yüzde 5,64 seviyesine ulaştı.
11 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
11 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram altın TL
|6.037,52 TL
|6.038,41 TL
|-%0,05
|7:05
|Ons altın $
|4.074,75 $
|4.075,34 $
|+%0,06
|7:05
|Çeyrek altın TL
|9.933,00 TL
|10.077,00 TL
|-%0,05
|7:05
|Yarım altın TL
|19.878,00 TL
|20.135,00 TL
|-%0,05
|7:05
|Tam altın TL
|40.052,96 TL
|40.843,05 TL
|-%3,14
|7:05
|Cumhuriyet altını TL
|39.627,00 TL
|40.172,00 TL
|-%0,05
|7:05
|Külçe altın ($/kg)
|130.164,00 $
|130.184,00 $
|-%0,11
|7:05
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI
|Kalem
|10 Haziran 2026
|11 Haziran 2026
|Fark
|Gram altın (satış)
|6.116,42 TL
|6.038,41 TL
|-78,01 TL
|Ons altın (satış)
|4.123,52 $
|4.075,34 $
|-48,18 $
11 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.037,52 TL
Gram altın satış: 6.038,41 TL
11 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 9.933,00 TL
Çeyrek altın satış: 10.077,00 TL
11 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 19.878,00 TL
Yarım altın satış: 20.135,00 TL
11 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 40.052,96 TL
Tam altın satış: 40.843,05 TL
11 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 39.627,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 40.172,00 TL
11 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
Ons altın alış: 4.074,75 $
Ons altın satış: 4.075,34 $
11 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
Külçe altın alış: 130.164,00 $
Külçe altın satış: 130.184,00 $
11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 94,1756 TL
Gram gümüş satış: 94,2647 TL
11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1436 TL
Dolar satış: 46,1626 TL
Euro alış: 53,3793 TL
Euro satış: 53,4323 TL
Sterlin alış: 61,8699 TL
Sterlin satış: 61,9125 TL
11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
11 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
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