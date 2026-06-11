Gümüş yılın dibini gördü, yatırımcı harekete geçti
ABD-İran gerilimiyle sarsılan gümüş piyasasında ibre yön değiştirdi. Gece saatlerinde 91 TL'ye kadar gerileyen gram gümüş, yatırımcının alım fırsatını değerlendirmesiyle toparlanarak 94,32 TL seviyesine yükseldi. Piyasada hareketli seyir sürüyor.
Savaşın etkisiyle düşen gümüş fiyatlarında yatırımcı alım fırsatını kaçırmadı. Gece saatlerinde gram gümüş 91,83 TL'ye, ons gümüş ise 61,76 TL'ye kadar gerilemişti. Sene başından beri en düşük değeri gören gümüş yatırımcısı alım fırsatını değerlendirdi. Gram gümüş bu sabah yüzde 0,28 oranında yükselerek 94,34 TL'ye ons gümüş ise yüzde 0,46 yükselişle 63,69 dolara yükseldi.
11 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
11 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI
|Gümüş türü
|Alış (TL / $)
|Satış (TL / $)
|Günlük değişim
|Saat
|Gram gümüş
|94,22 TL
|94,32 TL
|+%0,28
|07:25
|Ons gümüş
|63,62 $
|63,69 $
|+%0,46
|07:25
Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI
|Kalem
|10 Haziran 2026
|11 Haziran 2026
|Fark
|Gram gümüş (satış)
|95,50 TL
|94,32 TL
|-1,18 TL
|Ons gümüş (satış)
|64,42 $
|63,69 $
|-0,73 $
11 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 94,22 TL
Gram gümüş satış: 94,32 TL
11 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
Ons gümüş alış: 63,62 $
Ons gümüş satış: 63,69 $
11 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.037,52 TL
Gram altın satış: 6.038,41 TL
11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1436 TL
Dolar satış: 46,1626 TL
Euro alış: 53,3793 TL
Euro satış: 53,4323 TL
Sterlin alış: 61,8699 TL
Sterlin satış: 61,9125 TL
11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
11 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
11 Haziran 2026 BIST 100 verileri
11 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
11 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum