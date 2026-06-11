Savaşın etkisiyle düşen gümüş fiyatlarında yatırımcı alım fırsatını kaçırmadı. Gece saatlerinde gram gümüş 91,83 TL'ye, ons gümüş ise 61,76 TL'ye kadar gerilemişti. Sene başından beri en düşük değeri gören gümüş yatırımcısı alım fırsatını değerlendirdi. Gram gümüş bu sabah yüzde 0,28 oranında yükselerek 94,34 TL'ye ons gümüş ise yüzde 0,46 yükselişle 63,69 dolara yükseldi.

11 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

11 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat Gram gümüş 94,22 TL 94,32 TL +%0,28 07:25 Ons gümüş 63,62 $ 63,69 $ +%0,46 07:25

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 10 Haziran 2026 11 Haziran 2026 Fark Gram gümüş (satış) 95,50 TL 94,32 TL -1,18 TL Ons gümüş (satış) 64,42 $ 63,69 $ -0,73 $

11 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 94,22 TL

Gram gümüş satış: 94,32 TL

11 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 63,62 $

Ons gümüş satış: 63,69 $

11 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.037,52 TL

Gram altın satış: 6.038,41 TL

11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1436 TL

Dolar satış: 46,1626 TL

Euro alış: 53,3793 TL

Euro satış: 53,4323 TL

Sterlin alış: 61,8699 TL

Sterlin satış: 61,9125 TL

11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

11 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

11 Haziran 2026 BIST 100 verileri

11 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

11 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum