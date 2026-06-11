Pompadaki fiyat değişmedi: Hürmüz'den gizlice geçen tankerler petrol fiyatını çökertti
ABD ve İran arasındaki gerilim ile Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik petrol piyasasını sallıyor. Gece saatlerinde 97,60 dolara çıkan brent petrol, Trump’ın iddiaları sonrası 95,64 dolara geriledi. Akaryakıt fiyatları ise güne sabit başladı.
11 Haziran sabahı akaryakıt fiyatları sabit kalırken petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. ABD ve İran'ın tekrar karşılıklı saldırıya geçmesiyle yükselen petrol, Trump'ın petrol tankerlerini Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçirildiği iddiası sonrasında düşüşe geçti. Gece saatlerinde 97,60 dolara kadar yükselen brent petrol sabah saatlerinde 95,64 dolara kadar geriledi.
11 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,03 TL
|Motorin
|66,41 TL
|LPG
|31,99 TL
11 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|62,87 TL
|Motorin
|66,25 TL
|LPG
|31,39 TL
11 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,99 TL
|Motorin
|67,51 TL
|LPG
|31,97 TL
11 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,27 TL
|Motorin
|67,78 TL
|LPG
|31,79 TL
11 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 63,03 TL
İstanbul Anadolu: 62,87 TL
Ankara: 63,99 TL
İzmir: 64,27 TL
11 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 66,41 TL
İstanbul Anadolu: 66,25 TL
Ankara: 67,51 TL
İzmir: 67,78 TL
11 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 31,99 TL
İstanbul Anadolu: 31,39 TL
Ankara: 31,97 TL
İzmir: 31,79 TL
11 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.037,52 TL
Gram altın satış: 6.038,41 TL
11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 94,2235 TL
Gram gümüş satış: 94,3274 TL
11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1461 TL
Dolar satış: 46,1599 TL
Euro alış: 53,4080 TL
Euro satış: 53,4365 TL
Sterlin alış: 61,8823 TL
Sterlin satış: 61,9250 TL
11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
11 Haziran 2026 BIST 100 verileri