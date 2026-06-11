11 Haziran sabahı akaryakıt fiyatları sabit kalırken petrol fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. ABD ve İran'ın tekrar karşılıklı saldırıya geçmesiyle yükselen petrol, Trump'ın petrol tankerlerini Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçirildiği iddiası sonrasında düşüşe geçti. Gece saatlerinde 97,60 dolara kadar yükselen brent petrol sabah saatlerinde 95,64 dolara kadar geriledi.

11 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,03 TL Motorin 66,41 TL LPG 31,99 TL

11 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 62,87 TL Motorin 66,25 TL LPG 31,39 TL

11 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 63,99 TL Motorin 67,51 TL LPG 31,97 TL

11 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 64,27 TL Motorin 67,78 TL LPG 31,79 TL

11 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 63,03 TL

İstanbul Anadolu: 62,87 TL

Ankara: 63,99 TL

İzmir: 64,27 TL

11 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 66,41 TL

İstanbul Anadolu: 66,25 TL

Ankara: 67,51 TL

İzmir: 67,78 TL

11 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 31,99 TL

İstanbul Anadolu: 31,39 TL

Ankara: 31,97 TL

İzmir: 31,79 TL

11 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.037,52 TL

Gram altın satış: 6.038,41 TL

11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 94,2235 TL

Gram gümüş satış: 94,3274 TL

11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1461 TL

Dolar satış: 46,1599 TL

Euro alış: 53,4080 TL

Euro satış: 53,4365 TL

Sterlin alış: 61,8823 TL

Sterlin satış: 61,9250 TL

11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

11 Haziran 2026 BIST 100 verileri

11 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI