Halk TV Ekonomi Dolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldi

Dolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldi Döviz piyasasında rekor serisi sürüyor. Dolar endeksindeki gerilemeye rağmen Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, 11 Haziran sabahında 46,15 TL ile yeni zirvesini gördü. Euro ve sterlin de yükseliş eğilimini koruyor.