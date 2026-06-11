Dolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldi
Döviz piyasasında rekor serisi sürüyor. Dolar endeksindeki gerilemeye rağmen Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, 11 Haziran sabahında 46,15 TL ile yeni zirvesini gördü. Euro ve sterlin de yükseliş eğilimini koruyor.
Döviz kurlarında artış hız kesmeden devam ediyor. Dolar endeksinin gerilemesi ile dolar değer kaybederken, ülkemizde her gün yeni rekorunu kırmaya devam ediyor. 11 Haziran sabahı dolar yeni rekor fiyatıyla 46,1599 TL'den işlem görüyor. ABD doları son 1 ayda TL karşısında yüzde 1,98 oranında değer kazandı, 2026 yılında ise toplan değeri yüzde 7,46 oranında artmış oldu.
Euro, düşen dolar endeksi karşısında güç kazanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışa doğru büyük bir düşüş yaşayan eruo bugün 0,27 oranında yükselişle 53,4365 TL'den alıcı buluyor. Tekrar 62 TL sınırına dayanan sterlin ise 61,9250 TL'den satışta.
11 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
11 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,1461
|46,1599
|+%0,06
|07:35
|Euro (EUR)
|53,4080
|53,4365
|+%0,27
|07:35
|Sterlin (GBP)
|61,8823
|61,9250
|+%0,35
|07:35
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|10 Haziran 2026
|11 Haziran 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|46,1346 TL
|46,1599 TL
|+0,03 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,3344 TL
|53,4365 TL
|+0,10 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,8812 TL
|61,9250 TL
|+0,04 TL
11 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 46,1461 TL
Dolar (USD) satış: 46,1599 TL
11 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 53,4080 TL
Euro (EUR) satış: 53,4365 TL
11 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 61,8823 TL
Sterlin (GBP) satış: 61,9250 TL
11 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.037,52 TL
Gram altın satış: 6.038,41 TL
11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 94,2235 TL
Gram gümüş satış: 94,3274 TL
11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
11 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
11 Haziran 2026 BIST 100 verileri
11 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
11 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum