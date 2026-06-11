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Halk TV Ekonomi Dolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldi

Dolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldi

Döviz piyasasında rekor serisi sürüyor. Dolar endeksindeki gerilemeye rağmen Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, 11 Haziran sabahında 46,15 TL ile yeni zirvesini gördü. Euro ve sterlin de yükseliş eğilimini koruyor.

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Dolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldi

Döviz kurlarında artış hız kesmeden devam ediyor. Dolar endeksinin gerilemesi ile dolar değer kaybederken, ülkemizde her gün yeni rekorunu kırmaya devam ediyor. 11 Haziran sabahı dolar yeni rekor fiyatıyla 46,1599 TL'den işlem görüyor. ABD doları son 1 ayda TL karşısında yüzde 1,98 oranında değer kazandı, 2026 yılında ise toplan değeri yüzde 7,46 oranında artmış oldu.

Euro, düşen dolar endeksi karşısında güç kazanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışa doğru büyük bir düşüş yaşayan eruo bugün 0,27 oranında yükselişle 53,4365 TL'den alıcı buluyor. Tekrar 62 TL sınırına dayanan sterlin ise 61,9250 TL'den satışta.

11 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Dolar
Alış 46,15₺
Satış 46,16₺
Euro
Alış 53,44₺
Satış 53,45₺
Sterlin
Alış 61,92₺
Satış 61,94₺

11 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,1461 46,1599 +%0,06 07:35
Euro (EUR) 53,4080 53,4365 +%0,27 07:35
Sterlin (GBP) 61,8823 61,9250 +%0,35 07:35

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 10 Haziran 2026 11 Haziran 2026 Fark
Dolar (USD) (satış) 46,1346 TL 46,1599 TL +0,03 TL
Euro (EUR) (satış) 53,3344 TL 53,4365 TL +0,10 TL
Sterlin (GBP) (satış) 61,8812 TL 61,9250 TL +0,04 TL

11 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 46,1461 TL

Dolar (USD) satış: 46,1599 TL

11 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,4080 TL

Euro (EUR) satış: 53,4365 TL

11 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,8823 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,9250 TL

11 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.037,52 TL

Gram altın satış: 6.038,41 TL

Altın büyük çakıldı: 2026'nın en düşük seviyesini gördü!Altın büyük çakıldı: 2026'nın en düşük seviyesini gördü!
11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 94,2235 TL

Gram gümüş satış: 94,3274 TL

Gümüş yılın dibini gördü, yatırımcı harekete geçtiGümüş yılın dibini gördü, yatırımcı harekete geçti
11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

11 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

11 Haziran 2026 BIST 100 verileri

11 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

11 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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