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Halk TV Ekonomi Dün kıl payı kurtulmuştu: BIST 100 güne yükselişle başladı

Dün kıl payı kurtulmuştu: BIST 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, dün kıl payı kurtardığı kapanışın ardından güne moralli başladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 artışla 13 bin 785 puandan açıldı. Piyasalardaki dalgalı seyir sürerken yatırımcıların gözü hareketli hisselerde.

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Dün kıl payı kurtulmuştu: BIST 100 güne yükselişle başladı

10 Haziran'da bir yükselen, bir düşen İstanbul borsası dün kapanışı kıl payıyla kurtardı. Sadece yüzde 0,02 oranında yükselen Bist 100 endeksi, açılışın üstüne 2,75 puan koyarak kapanışı 13 bin 744,64 puandan yaptı.

Endeks bugüne ise yükselişle başladı. Yüzde 0,30 oranında değer kazanan Bist 100, 41,21 puan kazanarak 13 bin 785,85 puandan açılışını yaptı.

11 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BIST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Değer 13.852
Değişim %0,78

11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer
BIST 100 (açılış) 13.785,85
Değişim %0,30 (+41,21)
Önceki kapanış 13.744,64
İşlem hacmi 861.372.746 TL
Saat 09:55

11 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
RTALB 4,03 +9,81
DNISI 21,78 +5,12
ANGEN 12,64 +4,38
EMPAE 165,00 +4,10
OFSYM 64,80 +4,01

11 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük %
BIGEN 43,58 -10,00
ATSYH 76,50 -10,00
MAGEN 33,44 -9,87
MERKO 1,98 -7,91
TRILC 1,35 -7,53

11 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL)
MAGEN 33,44 106.655.341,76
ASELS 380,50 66.093.991,50
EUPWR 99,80 57.871.125,80
HALKB 47,02 54.230.564,02
RTALB 4,03 53.982.688,24
11 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.037,52 TL

Gram altın satış: 6.038,41 TL

Altın büyük çakıldı: 2026'nın en düşük seviyesini gördü!Altın büyük çakıldı: 2026'nın en düşük seviyesini gördü!
11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 94,2235 TL

Gram gümüş satış: 94,3274 TL

Gümüş yılın dibini gördü, yatırımcı harekete geçtiGümüş yılın dibini gördü, yatırımcı harekete geçti
11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 46,1461 TL

Dolar satış: 46,1599 TL

Euro alış: 53,4080 TL

Euro satış: 53,4365 TL

Sterlin alış: 61,8823 TL

Sterlin satış: 61,9250 TL

Dolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldiDolar zirveye çıktı, euro ve sterlin de peşinden geldi
11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT

LPG (otogaz): 31,99 TL/LT

Pompadaki fiyat değişmedi: Hürmüz'den gizlice geçen tankerler petrol fiyatını çökerttiPompadaki fiyat değişmedi: Hürmüz'den gizlice geçen tankerler petrol fiyatını çökertti
11 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Haziran'ın çöküşünden çıkılacak mı? Kripto çırpınmaya devam ediyorHaziran'ın çöküşünden çıkılacak mı? Kripto çırpınmaya devam ediyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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