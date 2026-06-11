Dün kıl payı kurtulmuştu: BIST 100 güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul, dün kıl payı kurtardığı kapanışın ardından güne moralli başladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 artışla 13 bin 785 puandan açıldı. Piyasalardaki dalgalı seyir sürerken yatırımcıların gözü hareketli hisselerde.
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10 Haziran'da bir yükselen, bir düşen İstanbul borsası dün kapanışı kıl payıyla kurtardı. Sadece yüzde 0,02 oranında yükselen Bist 100 endeksi, açılışın üstüne 2,75 puan koyarak kapanışı 13 bin 744,64 puandan yaptı.
Endeks bugüne ise yükselişle başladı. Yüzde 0,30 oranında değer kazanan Bist 100, 41,21 puan kazanarak 13 bin 785,85 puandan açılışını yaptı.
11 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BIST 100 ENDEKSİ CANLI
11 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|13.785,85
|Değişim
|%0,30 (+41,21)
|Önceki kapanış
|13.744,64
|İşlem hacmi
|861.372.746 TL
|Saat
|09:55
11 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|RTALB
|4,03
|+9,81
|DNISI
|21,78
|+5,12
|ANGEN
|12,64
|+4,38
|EMPAE
|165,00
|+4,10
|OFSYM
|64,80
|+4,01
11 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|BIGEN
|43,58
|-10,00
|ATSYH
|76,50
|-10,00
|MAGEN
|33,44
|-9,87
|MERKO
|1,98
|-7,91
|TRILC
|1,35
|-7,53
11 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|MAGEN
|33,44
|106.655.341,76
|ASELS
|380,50
|66.093.991,50
|EUPWR
|99,80
|57.871.125,80
|HALKB
|47,02
|54.230.564,02
|RTALB
|4,03
|53.982.688,24
11 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.037,52 TL
Gram altın satış: 6.038,41 TL
11 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 94,2235 TL
Gram gümüş satış: 94,3274 TL
11 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 46,1461 TL
Dolar satış: 46,1599 TL
Euro alış: 53,4080 TL
Euro satış: 53,4365 TL
Sterlin alış: 61,8823 TL
Sterlin satış: 61,9250 TL
11 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63,03 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66,41 TL/LT
LPG (otogaz): 31,99 TL/LT
11 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi