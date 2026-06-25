Özel sektör öğretmenlerinden iktidara sert mesaj: "Mücadeleden bir adım dahi geri atmayacağız"

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve mülakat mağduru öğretmenler açlık grevinin 11'inci gününde yaptıkları açıklamada, "İktidar partisinin içerisinde öğretmenlerin talebini makul ve çözülmesi gereken bir noktada gören vekiller, Bakanlıkta bu meseleyi tümden ret etmeyen bir tavır bulunmakla birlikte yine iktidar partisinde meseleyi bir eğitim meselesi olarak görmekten uzak piyasacı, patroncu aklıyla yorumlayan ve ütopik öngörülerle öğretmenliğin 5 yıl içerisinde tümden yok olacağını düşünen bir akıl bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Özel Öğretmenler Sendikası'ndan Merve Baltan tarafından okunan açıklamada, eylemin gerekçeleri, yürütülen müzakerelerden edinilen izlenimler ve eğitim sektöründe yaşanan yapısal sorunlar kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada 14 Haziran'da başlatılan direnişin hedefleri ve bu süreçte karşılaşılan zorluklar şu şekilde aktarıldı:

"Öğretmen Sendikası olarak 14 Haziran'da başlattığımız direnişin amacı geçmişte bizlere verilen sözlerin neden tutulmadığı ile ilgili gerekçeleri öğrenmek ve bu sözlerin hayata geçmesi için var olan engelleri kaldırmaktı. Bu noktada hedeflerimizin belli bir kısmına ulaştığımızı net bir şekilde söyleyebiliriz. Taleplerimizin önündeki engeller tümden belirgin hale gelmiştir. Bu belirginliği ortaya çıkarmak için dahi abluka, gözaltı, şiddet, açlık, psikolojik baskı yaşamak elbette bizim tercihimiz değildi. TİS hakkı elinden alınan, torba iş koluna hapsedilen, gönüllü toplu görüşme mekanizmalarına (İLO-UNESCO ortak belge) sahip olmayan bir sendikanın muhataplarına ulaşma çabası ona bu yollardan geçme zorunluluğu dayatıyor. Bu noktada direniş, eylem, açlık grevi sürecimizi aslen sahip olmamız gereken haklardan mahrum olma halinin bir sonucu olarak görüyoruz.

"İKTİDAR İÇİNDE 'ÖĞRETMENLİK 5 YIL İÇİNDE YOK OLACAK' DİYEN BİR AKIL VAR"

Yürütülen müzakerelere ve toplumsal desteğe değinilen açıklamada, "Öğretmenlerin talepleri toplumun gündemine girmiş ve destek bulmuştur. Muhalefet partilerin tamamı, iktidar partileri vekillerinin önemli bir kısmı bu desteğe dahil olmuştur. Öğretmenlerin taleplerinin sadece öğretmenleri alakadar eden, özlük haklarına dair talepler olmadığı, bu taleplerin eğitimin geleceği adına da kritik bir yerde durduğu kamuoyu tarafından anlaşılmıştır" denildi.

Müzakereler esnasında iktidar partisi kanadından edinilen izlenimlerin aktarıldığı açıklamada, "İktidar partisinin içerisinde ise öğretmenlerin talebini makul ve çözülmesi gereken bir noktada gören vekiller, Bakanlıkta bu meseleyi tümden ret etmeyen bir tavır bulunmakla birlikte yine iktidar partisinde meseleyi bir öğretmen/eğitim meselesi olarak görmekten uzak piyasacı, patroncu, talebi ve hakkı bir şirket/holding yönetici aklıyla yorumlayan ve ütopik öngörülerle öğretmenliğin 5 yıl içerisinde tümden yok olacağını düşünen bir aklın varlığı eş zamanlı bulunmaktadır" değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

''ATAMA SAYILARINDAKİ YETERSİZLİK AÇIKTIR''

"Öğretmenlerin taleplerinin karşılanmasının başka meslek gruplarına emsal teşkil etmesi ya da sermayeye müdahale olarak algılanacağını düşünenlerin öğretmenliğin sürüklendiği durumun hiçbir çalışma alanına benzemediğini fark etmediği öğretmenlerin asgari ücretle çalışıyor olması, özel öğretim kurumlarının sayısının sürekli artıyor olması, alanda süreli iş sözleşmesinin varlığı, öğretmenlerin doğrudan MEB ataması ile çalışıyor olması, Taban Maaşın 2014'e kadar var olan bir hak olması, Mülakatta yaşanan haksızlığın tartışma kaldırmayacak netlikte oluşu, yüz binlerce öğretmenlerin atama beklemesine rağmen atama sayılarındaki yetersizlik açıktır.

Gelinen aşamada hemen herkesin hak verdiği, desteklediği taleplerimiz toplumsal muhalefeti, Meclisin büyük bölümünü etkisi altına almış bir ortaklaşmanın zemini yaratılmıştır. Bu noktada bu ortaklaşmanın artık kimseyi ikna edemeyecek halk nezdinde geçerliliği olmayan argümanlarla parçalanamayacağını düşünüyoruz. Herkesin öğretmenlerin yanında olduğu bir atmosferde iktidar partisinin kendi içerisindeki piyasacı akla teslim olmayarak milyonların talebine kulak tıkamamasını temenni ediyoruz. Mücadelemiz devam ediyor." (ANKA)