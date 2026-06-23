Özel sektör öğretmenlerinin direnişi sürüyor: ''Mücadeleden bir adım dahi geri atmayacağız"

Özel sektör öğretmenlerinin takdir toplayan mücadelesi sürüyor. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’nın çağrısıyla yurdun dört bir yanında eylemler devam ediyor. Çok sayıda öğretmen Ankara’da günlerdir hakkını arayan meslektaşlarına destek olmak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ”

Basın açıklamasında “Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz” , “Taban maaş hakkımız geri alacağız” , “Asgari ücretle Bakan Tekin geçinsin” sloganları attı. Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Evin Turgut tarafından açıklamada, “Memur muyuz, işçi miyiz hiç kimse bilmiyor. Maaş anlamında da bizi koruyan bir yönetmelik olmadığı için meslektaşlarımız asgari ücret veya altına çalışıyor. Özelleştirmeler her gün artıyor. Özel okul sayısı kamu okulları sayısını katladı. Bizi koruyan yönetmelik de elimizden alındığı için hiçbir mevzuat bizi korumuyor. Öte yandan üniversiteden mezun olmuş, derece yapmış meslektaşlarımız Tekin’in mülakat dediği sistemde atama hakları gasp edildi” ifadelerine yer verildi.

''BİR ADIM DAHİ GERİ ATMAYACAĞIZ''

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi;

​Özel sektörde çalışan ve en temel hakları gasp edilen eğitim emekçileri olarak, onurumuz ve emeğimiz için başlattığımız direniş 10. gününde, bedenlerimizi açlığa yatırdığımız açlık grevimiz ise 9. gününde kararlılıkla devam etmektedir.

​Günlerdir sokaklarda, meydanlarda sadece insanca yaşama ve meslek onuruna yaraşır koşullarda çalışma talebimizi haykırıyoruz. Ancak haklı taleplerimize kulak vermek yerine, devletin kolluk kuvvetleri öğretmenlerin karşısına dikilmiştir. Günlerdir en barışçıl eylemlerimizde bile polis baskısı, orantısız güç, darp, gözaltı ve şiddetle yüz yüze bırakılıyoruz. Sınıflarda olması gereken öğretmenleri sokaklarda darp eden, açlıkla ve şiddetle terbiye etmeye çalışan bu zihniyeti reddediyoruz.

​Bugün, direnişimizin yarattığı haklı meşruiyetin bir sonucu olarak, TBMM Eğitim Komisyonu Başkanı Sayın Ayşen Gürcan tarafından görüşmeye çağrıldık ve bir müzakere süreci başlamış bulunmaktadır. Ancak kamuoyu ve muhataplarımız bilmelidir ki; masaya oturmuş olmamız, haklarımız tam anlamıyla teslim edilmeden sokakları terk edeceğimiz anlamına gelmez. Bu müzakerelerden, öğretmenlerin kanayan yaralarına somut, yasal ve kalıcı çözümler çıkana kadar mücadeleden ve direnişten bir adım dahi geri atmayacağız!