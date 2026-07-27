LGS tercihlerinde son saatler

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak liselere tercih başvurularında son güne girildi. Öğrencilerin tercih listelerini bugün saat 17.00’ye kadar e-Okul sistemi üzerinden onaylayarak yüklemeleri gerekiyor.

Adaylar tercihlerini e-Okul üzerinden üç ayrı grupta gerçekleştiriyor:

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar

Pansiyonlu okullar

OKUL KONTENJANLARI VE KONTENJAN DAĞILIMI

Sınavla öğrenci alan liselere bu yıl toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Okul türlerine göre ayrılan kontenjan sayıları şu şekildedir:

Anadolu Liseleri: 60 bin 886

60 bin 886 Fen Liseleri: 38 bin 700

38 bin 700 Sosyal Bilimler Liseleri: 9 bin 210

9 bin 210 Anadolu İmam Hatip Liseleri: 43 bin 706

43 bin 706 Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: 46 bin 397

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak. Öğrenciler kontenjan verilerine ve geçen yılki yüzdelik dilimlere e-Okul sistemi ile "Rota Maarif" platformu üzerinden erişebiliyor.

PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA HANGİ KRİTERLER UYGULANACAK?

Merkezi sınav puanının eşit olması halinde adayların yerleştirmelerinde sırasıyla şu kriterlere bakılacak:

Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü

Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)

Sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı

Tercih önceliği

Eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana öncelik verilmesi

SONUÇLARIN İLANI VE NAKİL SÜRECİ TAKVİMİ

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Ardından nakil süreci başlayacak:

1. Nakil Tercih Başvuruları: 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 10 Ağustos'ta açıklanacak.

2. Nakil Tercih Başvuruları: 10-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta duyurulacak.

İL/İLÇE KOMİSYONLARI VE YATILILIK BAŞVURU TARİHLERİ

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri yapılacak.