LGS tercih maratonunda yarın son gün

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen lise tercih sürecini yarın saat 17.00'de tamamlayacak.

Öğrenciler tercihlerini, e-Okul sistemi üzerinden "merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç kategoride yapabiliyor. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara bu yıl toplam 198 bin 899 öğrenci yerleştirilecek. Kontenjanların 60 bin 886'sı Anadolu liselerine, 38 bin 700'ü fen liselerine, 9 bin 210'u sosyal bilimler liselerine, 43 bin 706'sı Anadolu imam hatip liselerine, 46 bin 397'si ise mesleki ve teknik Anadolu liselerine ayrıldı.

MERKEZİ SINAV PUANLARI EŞİT OLANLARDA ÖNCELİK OKUL BAŞARI PUANINDA

Merkezi sınav puanlarının eşit olması halinde yerleştirmede sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6'ncı sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8'inci sınıftaki özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin devam etmesi halinde yaşı küçük olan öğrenci dikkate alınacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların kontenjan bilgileri ile geçen yıl oluşan yüzdelik dilimlere e-Okul sistemi ve "Rota Maarif" platformu üzerinden ulaşabiliyor.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 5 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçları ise 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar ise 14 Ağustos'ta duyurulacak. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. (ANKA)