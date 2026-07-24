LGS birincisi Kartal İmam Hatip'i seçme nedenini anlattı: Güçlü bir ağı var

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Konya'da sınavda 500 tam puan alan öğrencilerden olan Mahmut Yıldırım öğrenimine Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde devam etmek istediğini söyledi.

Ortaokulun ilk yılından itibaren dersleri dinleme ve düzenli ders çalışma alışkanlığının bulunduğunu belirten Yıldırım, "8. sınıftayken okulun destek programını kullanarak düzenli çalışmayı sürdürdüm. İlk dönem günlük 170-200 soru çözüyordum. İkinci dönem 250-300 soruya çıktı. Son ay 300-330 soru çözerek devam ettim." dedi.

"KARTAL İMAM HATİP'İ TERCİH ETTİM ÇÜNKÜ GÜÇLÜ BİR AĞI VAR"

Yıldırım, tam puan almanın heyecanını hala yaşadığını belirterek, "Genetik mühendisliği okumayı düşünüyorum. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih ettim. Okulun güçlü bir ağı var. Kendini bu alanda kanıtlamış bir okul. Kurs imkanlarından bilim üslerine kadar birçok imkanı bulunuyor. İstanbul'da olması, iletişim ağımızı geliştirecek. Yurt içi ve dışı programları olduğu için de bu liseyi tercih ettim." ifadelerini kullandı. (AA)