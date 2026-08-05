Yunanistan'ın "Aşil Kalkanı" hamlesine eski bakandan tepki! "Ankara iki katıyla karşılık verir"

Yunanistan'ın İsrail'den satın almayı planladığı "Aşil Kalkanı" (Achilles Shield) hava savunma sistemi, ülkede siyasi tartışmaların odağı haline geldi. Eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, hükümetin Türkiye'yi temel güvenlik tehdidi olarak göstererek milyarlarca euroluk savunma yatırımı yapmasını sert sözlerle eleştirdi.

Son dönemde Türkiye karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Atina yönetimi, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla İsrail ile kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Projenin maliyetinin yaklaşık 4,2 milyar euroya ulaşabileceği belirtilirken, sistemin ülkenin hava ve füze savunmasını önemli ölçüde artırmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

"SİLAHLANMA YARIŞI HIZLANIR"

Varoufakis ise söz konusu yatırımın Yunanistan'ın güvenliğine beklenen katkıyı sağlamayacağını savundu. Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların askeri harcamalarla çözülemeyeceğini belirten eski bakan, bu yaklaşımın iki ülke arasında yeni bir silahlanma yarışını tetikleyeceğini dile getirdi.

Hava savunma sistemlerinin caydırıcılık sağlamak yerine karşı tarafı daha gelişmiş veya daha fazla füze üretmeye yönelteceğini söyleyen Varoufakis, dikkat çeken değerlendirmesinde, "Eğer bu sistem Türk füzelerinin yarısını düşürmeyi başarırsa Ankara bunun yerine iki katından fazlasını fırlatır." ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİN SAVUNMA PLANI

Yunan hükümeti ise İsrail ile yürütülen savunma iş birliğini ülkenin güvenlik stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor. Atina yönetimi, "Aşil Kalkanı" projesiyle balistik füzelere, insansız hava araçlarına ve diğer hava tehditlerine karşı çok katmanlı bir savunma ağı oluşturmayı hedefliyor.

Ancak Varoufakis, Türkiye'nin sürekli tehdit olarak gösterilmesinin iki komşu ülke arasındaki gerilimi azaltmak yerine daha da derinleştireceğini savunarak, güvenliğin diplomasi ve diyalog yoluyla sağlanmasının uzun vadede çok daha etkili olacağını ifade etti.