Türk turistlere beklenmedik karşılama! Yunan Başbakanı marinaya gidip Türkçe konuştu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinde yaklaşan seçimler öncesinde Leros Adası'na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında dikkat çeken görüntülere imza attı. Ada programı kapsamında sınır karakollarında görev yapan askerlerle bir araya gelen Miçotakis, daha sonra Leros Marinası'na geçerek bölgedeki hareketliliği yerinde inceledi.

ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Leros News tarafından paylaşılan görüntülerde, marinada demirli Türk bayraklı tekneleri fark eden Miçotakis'in önce uzaktan el sallayarak teknedekileri selamladığı görüldü. Liman görevlilerinin son dönemde çok sayıda Türk teknesinin adaya geldiğini söylemesi üzerine Yunan Başbakanı, rotasını değiştirerek Türk bayraklı bir teknenin bulunduğu iskeleye yöneldi.

Tekneye yaklaşan Miçotakis, Türk denizcilere Türkçe "Hoş geldiniz. Nasılsınız?" diye seslendi. Türk tatilcilerin selamına karşılık vermesi ve kendisini nazikçe davet etmesi üzerine kısa süre sohbet eden Miçotakis, ayrılırken "Güzel tatiller dilerim, kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

KAPIDA VİZE UYGULAMASINI ÖVDÜ

Ziyareti sırasında adalardaki turizm hareketliliğine de değinen Yunan Başbakanı, geçmiş yıllarda sınır adalarının daha çok düzensiz göç ve sığınmacı krizleriyle gündeme geldiğini hatırlattı. Bugün ise Türkiye'den gelen ziyaretçiler için uygulanan hızlı vize (kapıda vize) sistemi sayesinde Oniki Ada'da yoğun bir Türk turist trafiği yaşandığını belirten Miçotakis, bunun hem ada ekonomisine hem de yerel esnafa önemli katkı sunduğunu ifade etti. Yaşanan değişimi "önemli ve olumlu bir dönüşüm" olarak nitelendiren Miçotakis, iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin bölgeye canlılık kazandırdığını vurguladı.