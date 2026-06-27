Yunanistan’da orman yangını! Tahliye uyarısı yapıldı

Yunanistan’ın orta kesimlerinde yer alan Viotia bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede endişeye yol açtı. Yangının, Agios Vasilios çevresinde yerel saatle 11.00 civarında başladığı bildirildi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT’nin aktardığı bilgilere göre, yangın kısa sürede yayılarak geniş bir alanda etkili olmaya başladı. Bölgedeki kuru hava ve rüzgârın da alevlerin yayılımını hızlandırdığı değerlendiriliyor.

TAHLİYE DURUMUNA HAZIRLIK

Sivil Koruma Birimi, yangın riskinin artması üzerine bölge sakinlerinin cep telefonlarına acil uyarı mesajı gönderdi. Vatandaşlardan olası tahliye durumuna karşı hazırlıklı olmaları ve yetkililerin yönlendirmelerini dikkatle takip etmeleri istendi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken, söndürme çalışmalarına hem karadan hem de havadan yoğun şekilde devam ediliyor. Helikopterler ve yangın söndürme uçakları alevleri kontrol altına almak için aralıksız sortiler gerçekleştiriyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü, önceliğin ise yerleşim yerlerinin korunması olduğunu belirtti. Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi. (AA)