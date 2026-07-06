Yıllık 3.5 milyon liraya çalışacak personel ilanı verdiler: Sarayda yaşayacak

Buckingham Sarayı, dijital iletişim ekibini güçlendirmek için dikkat çeken bir personel ilanı yayımladı. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın sosyal medya hesapları için içerik üretecek tam zamanlı bir video yapımcısı arayan saray, pozisyon için yıllık 52 bin sterlin, yani yaklaşık 3,5 milyon lira maaş teklif ediyor.

İşe alınacak kişi, İngiliz kraliyet ailesi adına görev yapacak ilk video yapımcısı unvanını taşıyacak. The Times'ın haberine göre, Kral Charles'ın bu yeni pozisyon konusunda oldukça heyecanlı olduğu belirtiliyor.

DEVLET TÖRENLERİNDEN PERDE ARKASINA KADAR HER ANI ÇEKECEK

Yeni görevde yer alacak video yapımcısı, büyük devlet etkinliklerinden kraliyet ailesinin perde arkası anlarına kadar birçok özel anı kayıt altına alacak. Hazırlanan içeriklerin yaratıcı, ilgi çekici ve geniş kitlelere ulaşabilecek nitelikte olması bekleniyor.

12 Temmuz'a kadar başvuru kabul edilecek ilanda, adayın Instagram, X ve YouTube gibi platformlar için profesyonel video ve fotoğraf içerikleri üretebilmesi şart koşuldu. Ayrıca sosyal medya trendlerini yakından takip eden, farklı ekipmanları etkin şekilde kullanabilen ve dijital dünyada etkileşim yaratabilecek içerikler hazırlayabilecek isimler tercih edilecek.

KRALİYET İLETİŞİM EKİBİNE KATILACAK

Göreve seçilecek video yapımcısı, Buckingham Sarayı'nda konaklayıp özel sekreterlik bünyesindeki kraliyet iletişim ekibinde görev alacak. Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi etkinlikleri ile günlük programlarını dijital platformlara taşıyacak.