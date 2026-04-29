İngiltere kralı Trump'a lafını esirgemedi! "Olmasaydık Fransızca konuşuyordunuz"

İngiltere Kralı Charles, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmayla hem iki ülke arasındaki köklü ittifaka vurgu yaptı hem de küresel krizlere dikkat çekti. Ancak asıl dikkat çeken, konuşmasının satır aralarında ABD Başkanı Donald Trump’a verdiği mesajlar oldu.

İngiliz Kralı Charles III, Washington’da ABD Kongresi’nin ortak oturumunda yaptığı konuşmayla tarihe geçti. Kraliçe Elizabeth'in 1991’deki hitabından sonra kürsüye çıkan ilk İngiliz hükümdarı olan Charles, konuşması öncesinde uzun süre ayakta alkışlandı.

Trump'ın taktiği krala işlemediTrump'ın taktiği krala işlemedi

Konuşmasında iki ülke arasındaki tarihsel bağlara özel vurgu yapan Charles, İngiltere ile ABD’nin geçmişte yaşadığı ayrışmalara rağmen bugün güçlü bir ortaklık içinde hareket ettiğini belirtti. Küresel gelişmelere de değinen Kral, Avrupa’dan Ortadoğu’ya uzanan krizlerin dünyayı belirsiz bir döneme sürüklediğini ifade etti.

UKRAYNA DESTEĞİNİ VURGULADI

İngiltere’nin NATO içindeki rolüne dikkat çeken Charles, savunma harcamalarının artırıldığını ve Batı ittifakına katkının sürdüğünü dile getirdi. Bu noktada, NATO çerçevesindeki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Konuşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Ukrayna’ya ilişkin sözler oldu. Charles, kalıcı ve adil bir barış için Ukrayna’ya desteğin sürmesi gerektiğini belirtti. Bu ifadeler, son dönemde Kiev’e yönelik tutumu tartışılan Donald Trump’a dolaylı bir mesaj olarak yorumlandı.

ABD VE İNGİLTERE OMUZ OMUZA

Kral ayrıca 11 Eylül saldırılarının ardından NATO’nun ilk kez 5. maddeyi devreye soktuğunu hatırlatarak, müttefiklerin ABD ile omuz omuza hareket ettiğini vurguladı. Bu sözler de Trump’ın geçmişteki NATO eleştirilerine bir yanıt olarak değerlendirildi.

ESPRİSİ GÜNDEM OLDU

Günün en çarpıcı anı ise Beyaz Saray’daki akşam yemeğinde yaşandı. Charles, Trump’ın “ABD olmasaydı Avrupa Almanca konuşurdu” sözlerine atıf yaparak, “Biz olmasaydık siz de Fransızca konuşuyor olurdunuz” ifadelerini kullandı. Bu çıkışla, ABD'nin bağımsızlığını ilan etmeden önce Kuzey Amerika'nın İngiliz ve Fransız orduları arasında savaş alanı olduğunu ima eden Charles salonda hem şaşkınlık hem de dikkatle karşılandı.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Donald Trump, Ocak ayında Davos Zirvesi’nde yaptığı konuşmada ABD’nin II. Dünya Savaşı’ndaki belirleyici rolüne vurgu yaparak dikkat çeken bir değerlendirmede bulunmuş, savaşın seyrinde Washington yönetiminin müdahalesinin kritik olduğunu savunarak, “ABD olmasaydı bugün birçok ülke Almanca, hatta kısmen Japonca konuşuyor olabilirdi” sözleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Dünya
Yıllar sonra yeniden patladı! Berlusconi'nin "bunga bunga" partileri İtalya'yı ikiye böldü
Yıllar sonra yeniden patladı! Berlusconi'nin "bunga bunga" partileri İtalya'yı ikiye böldü
Trump bu kez de elinde tüfekle İran'ı tehdit etti! "Artık o iyi adam yok"
Trump bu kez de elinde tüfekle İran'ı tehdit etti! "Artık o iyi adam yok"
İran konusu Berlin ile Beyaz Saray’ı karşı karşıya getirdi! "Almanya’nın bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil"
İran konusu Berlin ile Beyaz Saray’ı karşı karşıya getirdi! "Almanya’nın bu kadar kötü durumda olması şaşırtıcı değil"