Yıllardır veto ediyordu... Fransa, Türkiye'nin istediği SAMP/T satışında geri vites mi yaptı?

Türkiye'nin uzun süredir en önemli savunma projeleri arasında yer alan uzun menzilli hava savunma sistemi arayışında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan beş farklı kaynağa göre Fransa, bugüne kadar siyasi nedenlerle önünü kestiği Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T hava savunma sisteminin Türkiye'ye olası satışına daha olumlu yaklaşmaya başladı.

Kaynaklar, müzakerelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgularken, Paris'in önceki yıllara kıyasla daha yapıcı bir tutum sergilediğini ifade etti.

DÖNÜM NOKTASI MACRON-MELONİ GÖRÜŞMESİ

Reuters'a konuşan dört kaynak, Fransa'nın yaklaşımındaki değişimin 25 Haziran'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından belirginleştiğini aktardı.

Bu görüşmenin, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde yapılması da dikkat çekti.

Müzakereleri yakından takip eden bir kaynak, süreci "Daha önce açık bir isteksizlik vardı, şimdi ise görüşmeye açık bir yaklaşım söz konusu" sözleriyle değerlendirdi.

PARİS İDDİALARI DOĞRULAMADI

Fransa Cumhurbaşkanlığı ise Reuters'ın haberindeki bilgileri doğrulamadı.

Elysee Sarayı, haberde "önemli yanlışlıklar" bulunduğunu savunurken, hangi bilgilerin yanlış olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi. Konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama da yapılmadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı da yorum yapmayarak Cumhurbaşkanlığı'nı işaret etti. Ankara cephesinden ise resmi bir açıklama gelmedi.

YILLARDIR ASKIDA KALAN PROJE

Türkiye, Fransa ve İtalya 2017-2018 döneminde uzun menzilli hava savunma sistemi geliştirilmesi, ortak üretim ve teknoloji paylaşımını içeren kapsamlı bir iş birliği süreci başlatmıştı.

Ancak ilerleyen yıllarda Suriye ve Libya politikaları, Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi etrafında yaşanan gerilimler nedeniyle Ankara-Paris ilişkileri sert şekilde bozulmuştu.

Bu siyasi krizler, SAMP/T projesinin de fiilen durmasına yol açtı.

SAMP/T NEDEN KRİTİK?

"Mamba" adıyla da bilinen SAMP/T sistemi, Fransız-İtalyan Eurosam konsorsiyumu tarafından geliştiriliyor.

Projede MBDA Fransa, MBDA İtalya ve Thales şirketleri yer alıyor.

Sistem;

Aynı anda onlarca hedefi takip edebiliyor.

Birden fazla hava tehdidine eş zamanlı müdahale edebiliyor.

Balistik füzeleri önleyebildiği belirtilen tek Avrupa üretimi sistem olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle SAMP/T, sık sık ABD üretimi Patriot hava savunma sisteminin Avrupa'daki en güçlü alternatifi olarak gösteriliyor.

Bununla birlikte bazı savunma analistleri, sistemin uzun süre gerçek savaş koşullarında test edilmemiş olması nedeniyle performansına ilişkin farklı değerlendirmeler yapıyor.

NATO ZİRVESİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Yetkililere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında ikili bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

SAMP/T dosyasının da bu görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri olabileceği değerlendiriliyor.

Ancak Reuters'a konuşan iki kaynak, Fransa'nın olası satış sürecinde Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kaygılarını da dikkate almak zorunda kalacağını ifade ediyor.

Yıllardır Ankara, SAMP/T programının önündeki en büyük siyasi engel olarak Paris'i görürken, İtalya ise savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve sistemin Türkiye ile paylaşılması konusunda daha istekli bir tutum sergiliyordu.