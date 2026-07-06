NATO Zirvesi öncesi çarpıcı iddia! Liderler gizli toplantıda ABD'siz geleceği konuştu

ABD basını, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Batı ittifakındaki derin görüş ayrılıklarını gözler önüne seren kapsamlı bir kulis haberine imza attı.

Wall Street Journal (WSJ), haberine göre Avrupa Birliği liderleri, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ardından Washington ile ilişkilerin geleceğini değerlendirmek üzere ocak ayında Brüksel'de olağanüstü gizli bir toplantı gerçekleştirdi.

AB ÜLKELERİ İÇİN YENİ DÖNEM

Haberde, toplantının merkezinde Avrupa'nın ABD'ye askeri, teknolojik ve ekonomik bağımlılığını nasıl azaltabileceği sorusunun yer aldığı belirtildi. Trump'ın Grönland üzerindeki çıkışları, Avrupa ürünlerine yönelik gümrük tarifesi tehditleri ve NATO üyelerine savunma harcamalarını artırmaları yönündeki baskısının, Avrupa başkentlerinde yeni bir dönemin kapısını araladığı ifade edildi.

CEP TELEFONLARI TOPLANTIYA ALINMADI

Gazeteye göre Brüksel'deki Avrupa Konseyi binasında düzenlenen toplantı olağanüstü gizlilik içinde yapıldı. Yaklaşık 30 lider salona cep telefonlarını dışarıda bırakarak tek tek girdi. İçeride herhangi bir kamera ya da kayıt cihazı bulunmadığı, liderlerden görüşlerini hiçbir çekince yaşamadan dile getirmelerinin istendiği aktarıldı. Toplantıya katılan bazı isimlerin daha sonra bu oturumu "terapi gecesi" olarak tanımladığı kaydedildi.

MACRON'DAN SERT ÇIKIŞ

Haberde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un toplantıda Avrupa'nın ABD'ye aşırı bağımlılığının artık sürdürülebilir olmadığını savunduğu belirtildi. Macron'un "Burada bir çizgi çekiyoruz" ve "Geri dönüş yok" ifadelerini kullanarak Avrupa'nın güvenlik politikalarında yeni bir döneme girilmesi gerektiğini söylediği öne sürüldü.

"ABD'NİN SEFİL BİR KÖLESİ"

Toplantıda yalnızca güvenlik değil, Washington yönetiminin dış politikadaki öncelikleri de tartışıldı. Bazı liderlerin Trump yönetiminin geleneksel müttefiklik anlayışından uzaklaştığını, bunun yerine enerji ve madencilik gibi ekonomik çıkarları önceleyen bir yaklaşım benimsediğini dile getirdiği aktarıldı. Belçika Başbakanı Bart De Wever'in ise Avrupa'nın ABD'nin "sefil bir kölesi" haline gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

DANİMARKA BAŞBAKANI GERİLDİ

WSJ'ye göre toplantının en dikkat çekici başlıklarından biri de Trump'ın Grönland açıklamalarının ardından yaşanan gerilimdi. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in toplantıda oldukça yorgun ve sarsılmış göründüğü, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in kendisine "İyi misin?" diye sorduğu aktarıldı. Saatler süren görüşmeler boyunca liderlerin zaman zaman birbirlerinin sözünü kestiği, tartışmaların temel sorusunun ise "Amerika artık Avrupa'nın güvenlik garantörü mü, yoksa yeni bir tehdit mi?" olduğu belirtildi.

MELONİ ABD İLE DİYALOĞU SÜRDÜRMEK İSTİYOR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise toplantıda diğer birçok liderden farklı bir yaklaşım sergiledi. Habere göre Meloni, Trump ile yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini savundu ve ABD Başkanı ile ortak zemin bulunabileceğini dile getirdi.

"TRUMP'A TAVİZ VERİLMEMELİ"

Toplantıya katılmayan ancak görüşmelere etkisi olduğu belirtilen isimlerden biri de Kanada Başbakanı Mark Carney oldu. Gazeteye göre Carney, Avrupalı liderlerle yaptığı temaslarda "eski Amerika'nın geri dönmeyeceği" görüşünü sık sık dile getirdi. İspanya Başbakanı'nın toplantıda "Kanada bize ne yapmamız gerektiğini açıkça söylüyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Carney'nin, Trump'a taviz verilerek sorunun çözülemeyeceğini, Avrupa'nın uzun vadeli ve yapısal adımlar atması gerektiğini savunduğu belirtildi.

AB TEKNOLOJİ ALANINDA ABD'DEN KOPUYOR

Haberde, Avrupa ülkelerinin bu nedenle teknoloji ve savunma alanlarında yeni planlar hazırladığı da kaydedildi. Bazı ülkelerin kamu kurumlarında Amerikan teknoloji şirketlerine olan bağımlılığı azaltmak için Avrupa merkezli açık kaynak yazılımlara yöneldiği, Microsoft Teams ve Office gibi uygulamaların kullanımını sınırlandırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü.

Bunun yanında Avrupa'nın yapay zekâ, veri merkezleri, uzay teknolojileri ve dijital altyapıya yüz milyarlarca dolarlık yatırım planladığı aktarıldı. Olası bir kriz durumunda verilerin nerede depolanacağı, ödeme sistemlerinin nasıl işleyeceği ve Amerikan üretimi silahların Washington'un onayı olmadan kullanılabilirliği gibi başlıkların da masada olduğu ifade edildi.

MARK RUTTE'NİN TAVRI SORGULANIYOR

WSJ, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Trump'ı ittifak içinde tutabilmek amacıyla yürüttüğü ve Avrupa basınında "övgü diplomasisi" olarak adlandırılan yaklaşımın da sorgulanmaya başlandığını yazdı. Haberde, özellikle Ukrayna ve Rusya konusunda Trump'ın ortak Batı çizgisinde tutulmasının giderek zorlaştığı belirtilirken, İngiliz dış istihbarat servisi MI6'in bu yöntemin artık "azalan getiriler" ürettiği yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.

NATO ZİRVESİ SINAV OLACAK

Gazete, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin Avrupa ile ABD arasındaki güven krizinin nasıl yönetileceğini gösterecek en önemli sınavlardan biri olacağını vurguladı. Beyaz Saray ise Trump'ın Türkiye'de liderlerle "yapıcı ve açık" görüşmeler gerçekleştirmeyi beklediğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly de Trump'ın ABD'nin küresel konumunu yeniden güçlendirdiğini savunarak NATO üyelerinin ittifaka yönelik yükümlülüklerini artırmaları gerektiğini söyledi.