NATO Zirvesi'nin ayrıcalıklı misafiri! Trump için ayrı havalimanı ve özel protokol

Türkiye, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, başkentteki hazırlıkların odağı zirvenin kendisinden çok ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti oldu. Yaklaşık 17 yıl sonra Türkiye'ye gelecek ilk ABD Başkanı olan Trump için uygulamaya konulan özel güvenlik ve protokol önlemleri, diğer liderlerden tamamen farklı bir tablo ortaya çıkardı.

Edinilen bilgilere göre zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarının büyük bölümü Esenboğa Havalimanı ile Ankara Havalimanı'nı kullanacak. Ancak Trump'ın güvenlik gerekçesiyle yalnızca kendisine tahsis edilen Yeni Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Resmi makamlar hangi liderin hangi havalimanını kullanacağını açıklamazken, başkentteki hazırlıklar ABD Başkanı'nın ziyareti etrafında şekilleniyor.

TRUMP'TAN ÖNCE KONVOYU GELDİ

Trump'ın Ankara'ya gelmesinden günler önce ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda C-17 Globemaster III tipi ağır nakliye uçağı başkente iniş yaptı.

Kargo uçaklarıyla ABD Başkanı'nın kullandığı zırhlı makam aracı "The Beast", onlarca güvenlik aracı, teknik ekipman ve başkanlık helikopteri Türkiye'ye getirildi. Helikopterin Ankara'da yeniden monte edilmesi için ABD'li teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yaklaşık bin kişilik heyetle Ankara'ya gelecek Trump'ın ziyareti için kentte olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, zirvenin en görünür hazırlıkları da ABD Başkanı için yürütülüyor.

KRİTİK GÖRÜŞME SALI GÜNÜ

Trump'ın Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanması planlanıyor.

İki lider saat 15.00'te önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

Masada savunma sanayiindeki iş birliği, CAATSA yaptırımları, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi, KAAN savaş uçağında kullanılacak F-110 motorlarının satışı, enerji ve ticaret ilişkileri ile Suriye, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin dosyalar bulunuyor.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılması ve bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

ANITKABİR PROGRAMDAN ÇIKARILDI

Trump'ın ziyaretine ilişkin dikkat çeken bir diğer gelişme ise Anıtkabir programı oldu.

Beyaz Saray'ın yayımladığı resmi takvimde Trump'ın Anıtkabir ziyareti yer almadı. Kararın gerekçesi açıklanmazken, diplomatik teamüllerde önemli bir yere sahip olan ziyaretin programdan çıkarılması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Üstelik yalnızca Trump değil, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek diğer devlet ve hükümet başkanlarının da Anıtkabir'e gitmeyeceği öğrenildi. Bunun yerine NATO daimi temsilcileri ile Genel Sekreterlik bünyesindeki üst düzey yetkililerden oluşan bir heyetin Anıtkabir'i ziyaret edeceği belirtildi.

NATO GÜNDEMİNİN ÖNÜNE GEÇEN ZİYARET

Trump'ın Çarşamba günü NATO Liderler Zirvesi'nin resmi oturumlarına katılması, liderler aile fotoğrafında yer alması ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ancak Ankara'daki hazırlıklara bakıldığında zirvenin merkezinde NATO'nun güvenlik gündeminden çok Trump'ın ziyareti yer alıyor. Ayrı havalimanı, önceden getirilen başkanlık filosu, bin kişiyi aşan heyet ve başkent genelindeki olağanüstü güvenlik tedbirleri, Ankara'nın iki gün boyunca adeta "Trump alarmı" ile yönetileceği yorumlarına neden oldu.

Bu tablo, zirvenin diplomatik gündeminin yanı sıra, bir NATO toplantısının ev sahibi ülkesinde tek bir lider için oluşturulan istisnai protokol ve güvenlik düzenlemelerini de yeniden tartışmaya açmış durumda.