Yanardağ patladı kül bulutu gökyüzünü kapladı: Uçuşlar iptal edildi!

Endonezya’da Anak Krakatau Yanardağı’nda patlamalar meydana geldi. Yanardağdan yükselen kül bulutu binlerce metre yüksekliğe ulaşırken, volkanik kül nedeniyle yüzlerce uçuşun seferinde aksama yaşandı.

Endonezya’nın Cava ve Sumatra adaları arasında yer alan Anak Krakatau Yanardağı’nda art arda patlamalar meydana geldi. Meteoroloji kurumu BMKG, yanardağın Cava Adası yönünde 6 bin metre yüksekliğe kadar kül tespit edildiğini açıkladı.

Kül bulutunun bazı bölgelerde ise 15 bin metreye kadar yükseldiği bildirildi.

209 UÇUŞ ETKİLENDİ

Volkanik kül nedeniyle uçuşlar askıya alındı. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, uluslararası seferlerin de bulunduğu 209 uçuşun kül bulutundan etkilendiğini duyurdu.

Bölgede bazı okullardaki etkinlikler iptal edilirken, balıkçıların da denize açılmasına izin verilmedi.

ENDONEZYA’DA YAKLAŞIK 130 AKTİF YANARDAĞ BULUNUYOR

“Pasifik Ateş Çemberi” üzerinde bulunan Endonezya, dünyadaki en yoğun volkanik hareketliliğin görüldüğü ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. (AA)