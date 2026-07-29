Yanardağ 52. kez patladı: Lavlar 30 metreye yükseldi!

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD’nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı, yeniden lav püskürttü.

23 Aralık 2024’ten bu yana 52’nci kez patlama yaşandığı bildirildi. Yerel saatle 19.10’da meydana gelen patlamada, püsküren lavlar 30 metre yüksekliğe ulaştı.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Hawaii Yanardağ Gözlemevi, alarm düzeyinin “uyarı” seviyesinden “izleme” seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Kilauea Yanardağı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Büyük Okyanus adalarından oluşan Hawaii eyaletindeki Hawaii Adası'ın güneyindeki Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı içerisinde yer alan 1247 metre yüksekliğe sahip bir kalkan volkandır. Kilauea Yanardağı aynı zamanda Hawaii Adaları'nı oluşturan beş volkandan en aktifidir.

Volkanın ilk belgelenmiş püskürmesi 1823 yılında olmuştur ve bu tarihten itibaren bu volkan (1934-1952 tarihleri arasında geçici bir faaliyet durması hariç) devamlı olarak volkanik faaliyet göstermiştir. (DHA)