Venezuela'daki depremde ölü sayısı 3 bini geçti

Venezuela yetkilileri tarafından yapılan güncel açıklamaya göre, 25 Haziran'da ülkeyi vuran iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 342'ye ulaştı. Depremlerde 16 bin 470 kişi yaralanırken, 17 bin 345 kişi evsiz kaldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, enkaz altında kalanların kurtarılması için seferberliğin devam ettiğini bildirdi. Yardım ekipleri bölgeye sevk edilmeye devam ederken, depremin vurduğu kentlerde binlerce bina çöktü. Enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da 25 Haziran'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerin merkez üssü ülkenin Yaracuy eyaleti olarak belirlenmişti. Depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, daha önce yapılan açıklamalarda ölü sayısı 2 bin 645, yaralı sayısı 12 bin, evsiz sayısı ise 15 bin olarak duyurulmuştu. Bugün açıklanan yeni verilerle birlikte ölü sayısının 3 bin 342'ye, yaralı sayısının 16 bin 470'e, evsiz sayısının ise 17 bin 345'e yükseldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin ardından ülkede 4,8 büyüklüğünde bir artçı depremin daha yaşandığını duyurmuştu. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. La Guaira, felakette en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri olarak öne çıkıyor.