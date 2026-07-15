Venezuela'da ölü sayısı 4 bin 734'e çıktı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada deprem felaketine ilişkin son rakamları paylaştı. Rodriguez, can kaybının 173 artarak 4 bin 734'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu bildirdi.

CAN KAYBI 4 BİN 734'E YÜKSELDİ

Rodriguez'in paylaştığı verilere göre, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yeni cenazelere ulaşılmaya devam ediyor. Yetkililer, enkaz altında hala ulaşılamayan kişiler olabileceğini belirtirken, arama çalışmalarının hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı.

YARALI SAYISI DEĞİŞMEDİ, YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaralı sayısında herhangi bir değişiklik olmazken, afetzedelere yönelik insani yardım faaliyetleri devam ediyor. Depremden etkilenen bölgelerde geçici barınma merkezlerinin sayısı artırılırken, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı sürüyor. Yetkililer, yaralıların büyük bölümünün tedavisine devam edildiğini belirtti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE HASAR

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. Depremler başkent Caracas ve La Guaira eyaletinde büyük yıkıma yol açarak çok katlı binaların çökmesine ve binlerce ailenin evsiz kalmasına neden olmuştu.