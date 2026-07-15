Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Dünya Venezuela'da ölü sayısı 4 bin 734'e çıktı

Venezuela'da ölü sayısı 4 bin 734'e çıktı

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 734'e yükseldi. Yaralı sayısı 16 bin 740 olarak açıklanırken, arama kurtarma çalışmaları ve insani yardım faaliyetleri devam ediyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Venezuela'da ölü sayısı 4 bin 734'e çıktı

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Telegram hesabından yaptığı açıklamada deprem felaketine ilişkin son rakamları paylaştı. Rodriguez, can kaybının 173 artarak 4 bin 734'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu bildirdi.

CAN KAYBI 4 BİN 734'E YÜKSELDİ

Rodriguez'in paylaştığı verilere göre, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yeni cenazelere ulaşılmaya devam ediyor. Yetkililer, enkaz altında hala ulaşılamayan kişiler olabileceğini belirtirken, arama çalışmalarının hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı.

YARALI SAYISI DEĞİŞMEDİ, YARDIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yaralı sayısında herhangi bir değişiklik olmazken, afetzedelere yönelik insani yardım faaliyetleri devam ediyor. Depremden etkilenen bölgelerde geçici barınma merkezlerinin sayısı artırılırken, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaç malzemelerinin dağıtımı sürüyor. Yetkililer, yaralıların büyük bölümünün tedavisine devam edildiğini belirtti.

Çifte depremin üzerine sel felaketi! Venezuela'da evler ve iş yerleri sular altındaÇifte depremin üzerine sel felaketi! Venezuela'da evler ve iş yerleri sular altında

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE HASAR

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti. Depremler başkent Caracas ve La Guaira eyaletinde büyük yıkıma yol açarak çok katlı binaların çökmesine ve binlerce ailenin evsiz kalmasına neden olmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Venezuela Deprem
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro