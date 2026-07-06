Venezuela'da mucize kurtuluş! 12 yaşındaki Fabiana 32 saat boyunca hayata direndi

Venezuela'nın 24 Haziran'da peş peşe yaşadığı iki büyük deprem, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği ve on binlercesinin yaralandığı ağır bir felakete dönüştü. Enkazdan gelen en dikkat çekici kurtuluş hikâyelerinden biri ise La Guaira kentinde yaşayan 12 yaşındaki Fabiana Blanco'nun yaşam mücadelesi oldu.

"ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

BBC'nin aktardığına göre Blanco, depreme ailesiyle birlikte yaşadığı 10 katlı apartmandaki evlerinde yakalandı. Sarsıntının ilk anlarında binanın hızla parçalanmaya başladığını anlatan küçük kız, yaşadığı dehşeti şu sözlerle ifade etti:

"Her şey sallanıyordu. Eşyalar devriliyor, camlar kırılıyor, duvarlar çatlıyordu. Evimizi yan daireden ayıran duvar çöktüğünde öleceğimi düşündüm. Kimsenin beni kurtaramayacağına inanmıştım."

HEMŞİRENİN SÖZLERİ UMUT OLDU

Binanın çökmesiyle tonlarca betonun altında kalan Fabiana, ilk saatlerde çevresinden hiçbir ses duymadığını söyledi. Bir süre sonra ise üst katlarda yaşayan bir hemşirenin hayatta kalanları tespit etmek için seslendiğini işitti.

Hemşirenin kendisine sakin kalmasını ve kurtarılacağına inanmasını söylediğini belirten Blanco, bu sözlerin moralini yüksek tutmasına yardımcı olduğunu anlattı. Yaklaşık altı saat sonra söz konusu hemşirenin enkazdan çıkarıldığını ve kurtarma ekiplerine içeride hâlâ bir çocuğun bulunduğunu bildirdiğini aktardı.

KETÇAP VE PEYNİR YEDİ

Saatler ilerledikçe açlık ve susuzlukla mücadele eden Fabiana, çevresinde bulduğu bir şişe ketçap ile paketlenmiş dilimlenmiş peyniri tüketerek hayatta kalmayı başardı.

"Bulduğum ketçap ve peynir bilincimi açık tuttu. O an elimden gelen tek şey beklemekti." diyen Blanco, zaman zaman elleriyle beton parçalarını kazmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

"TELEVİZYON DİZİ SANDIM"

Arama kurtarma ekiplerinin saatler sonra ismiyle seslenmesi ise umutlarının yeniden yeşermesini sağladı. Ses vererek yerini belli eden Fabiana'ya ekipler birkaç saatlik çalışmanın ardından ulaştı ve depremden tam 32 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Kurtarıldığı anı unutamadığını söyleyen 12 yaşındaki kız, ailesini gördüğünde büyük bir rahatlama yaşadığını ancak binasının tamamen yıkıldığını görünce yaşadıklarının gerçek olduğuna inanamadığını dile getirdi.

"Enkazdan çıkar çıkmaz ailemi gördüm. Sonra binaya baktım. Tamamen çökmüştü. Bunun gerçek değil, bir televizyon dizisi olduğunu düşündüm." sözleriyle yaşadığı şoku anlattı.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da yalnızca 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük depremin meydana geldiğini açıklamıştı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez'in paylaştığı son verilere göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 342'ye, yaralı sayısı ise 16 bin 740'a ulaştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), depremlerin yol açtığı doğrudan fiziksel hasarın yaklaşık 6,7 milyar dolar olduğunu hesapladı.

Yetkililer, deprem sonrası yakınları tarafından kayıp olarak bildirilen kişi sayısının 27 Haziran itibarıyla 68 bini aştığını açıklarken, arama kurtarma çalışmalarının birçok bölgede aralıksız sürdüğünü ve can kaybının daha da artmasından endişe edildiğini bildirdi.