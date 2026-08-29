Velayet dehşeti: 11 aylık bebeğini öldüren annenin son sözleri kan dondurdu

ABD’de bir annenin 11 aylık oğlunu babasının velayet almasını engellemek için öldürmesi ülke gündemine oturdu. 36 yaşındaki Madeline Veronique Daly, hakkında verilen acil velayet kararına rağmen oğlu Basil Stoner’ı Wyoming’den alarak New Mexico’ya götürdü.

Polis, 23 Aralık’ta Silver City yakınlarındaki bir karavan parkında Daly’nin izini buldu. Hakkındaki yakalama emri, iş başvurusunda bulunduğu sırada ortaya çıkınca ekipler kadını takip etti. Polislerin karavanın çevresini sardığı sırada içeriden tek el silah sesi geldi. Ekipler içeri girdiğinde, Daly’nin 9 milimetrelik tabancayla bebeğini yüzünden vurduğu belirlendi. Kadının daha sonra aynı silahla yaşamına son vermeye çalıştığı ancak polis tarafından engellendiği belirtildi.

“BUNA DEĞERDİ”

Soruşturma sırasında Daly, oğlunu babasına geri vermek istemediğini söyledi. Yetkililere göre anne, çocuğunun Nebraska ile Wyoming arasında ayda iki kez gidip gelmesini istemediğini ve bu nedenle onu kaçırdığını anlattı.

Polis kayıtlarına göre Daly, ekiplerin karavana yaklaştığını gördüğünde “Jake Basil’i alamaz” dedi. Ayrıca oğlunun babası ve baba tarafından akrabalarının çocuğu görmesini engellemek istediğini belirten Daly, cinayetin "bu kişilerin Basil’e ulaşmasını önleyecekse buna değerdi” dedi.

Daly, çarşamba günü birinci derece cinayet suçunu kabul etti. Savcılık, 36 yaşındaki kadının ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.