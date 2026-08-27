Aynı anda iki farklı kişinin çocuğunu doğurdu! Görülmemiş hamilelik ülkeyi karıştırdı

Avustralya’nın Queensland eyaletinde tıp dünyasında son derece nadir görülen bir olay, taşıyıcı annelik hukukunda da emsal niteliğinde bir süreci beraberinde getirdi. Beş çocuk annesi DZ, rahmi bulunmadığı için çocuk sahibi olamayan BNJ ve eşi DRJ’ye yardımcı olmak amacıyla taşıyıcı anne olmayı kabul etti. Ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan taraflar, herhangi bir ücret karşılığında olmayan bir taşıyıcı annelik anlaşması yaptı.

Nisan 2025’te DZ’nin rahmine, BNJ ve DRJ’ye ait bir embriyo tüp bebek yöntemiyle transfer edildi. Ancak yaklaşık iki hafta sonra gerçekleştirilen ultrasonda doktorlar beklenmedik bir durumla karşılaştı: Rahimde iki fetüs vardı.

BİYOLOJİK EBEVEYNLERİ FARKLI

Yapılan genetik incelemeler, bebeklerden birinin gerçekten de transfer edilen embriyodan geliştiğini ortaya koydu. Kız bebeğin biyolojik anne ve babasının BNJ ile DRJ olduğu belirlendi. Diğer bebeğin ise DZ ile eşi FZ’nin biyolojik çocuğu olduğu tespit edildi. Yani ikinci bebek, tüp bebek tedavisinden bağımsız olarak, embriyo transferinden sonra gerçekleşen doğal gebelik sonucunda oluşmuştu.

İki bebek Kasım 2025’te aynı gün sezaryenle dünyaya geldi. Böylece aynı gebelik sürecini paylaşan ancak farklı biyolojik anne ve babalara sahip iki çocuk doğmuş oldu. Taraflar arasında çocukların kime ait olduğu konusunda herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadı. Çocuklar doğumdan itibaren kendi biyolojik aileleriyle ayrı evlerde yaşamaya başladı.

HUKUKİ TARTIŞMA BAŞLADI

Ancak olayın tıbbi açıdan sıra dışı olması kadar hukuki boyutu da dikkat çekti. Queensland’daki taşıyıcı annelik mevzuatı, aynı gebelikten dünyaya gelen biyolojik kardeşlerin ebeveynlik konusunda birbirinden ayrılmasını engelleyen hükümler içeriyor. Taşıyıcı annelik yoluyla ikiz doğum gerçekleştiğinde, yasal ebeveynlik kararının iki çocuk için de aynı amaçlanan ebeveynler lehine verilmesi gerekiyor.

Bu olayda ise mevzuatın öngördüğü durumdan farklı olarak iki bebeğin biyolojik ebeveynleri birbirinden tamamen farklıydı. Dolayısıyla mahkemenin, mevcut kuralların olağan ikiz gebeliklere ilişkin hükümlerini bu sıra dışı duruma nasıl uygulayacağı belirsiz hale geldi.

AİLELER ANLAŞMAYA VARDI

Davada görevlendirilen bağımsız danışman da çocukların ayrı ailelerde büyümesinin, aynı gebelikten doğmuş olmaları gerçeğini ortadan kaldırmadığına dikkat çekti. Uzman, çocukların ilerleyen yaşlarda aralarındaki bağın farkına varmalarının duygusal ve gelişimsel açıdan önem taşıyabileceğini belirtti.

Her iki aile ise çocukların birbirlerinin hayatında yer alması konusunda hemfikir oldu. Aileler, çocukların birbirlerini tanıyarak büyümelerini ve geniş aile içindeki konumlarını yaşlarına uygun şekilde öğrenmelerini istedi. Ayrıca özellikle kız çocuğuna biyolojik kökeni ve gerçek ebeveynleri hakkında zaman içerisinde açık ve dürüst bilgi verilmesinin onun yararına olacağı konusunda anlaşmaya vardı.

"BİYOLOJİK KARDEŞ DEĞİLLER"

Davayı inceleyen Yargıç Jodie Woodridge KC ise kritik bir ayrım yaptı. Mahkeme, iki bebeğin aynı gebelik sürecinde gelişmiş olmalarına rağmen taşıyıcı annelik yasası bakımından “biyolojik kardeş” olarak değerlendirilemeyecekleri sonucuna vardı.

Bu değerlendirme doğrultusunda mahkeme, kız çocuğunun yasal ebeveynlerinin BNJ ve DRJ olduğuna hükmetti. Böylece Queensland hukukunda doğrudan karşılığı bulunmayan, aynı gebelikten doğan ancak biyolojik ebeveynleri farklı iki çocuğun ebeveynlik statüsü ilk kez bu denli sıra dışı koşullar altında belirlenmiş oldu.