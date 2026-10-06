Uydu haritasında gördü: Aradığı efsane gerçek çıktı

Arjantinli araştırmacı ve dağcı Carlos Gobbi, efsanelere konu olan antik taş duvarların izini bulmak için bilgisayar ekranından And Dağları'nı taramaya başladı. Uydu fotoğraflarındaki geometrik şekilleri fark eden deneyimli kaşif, 30 yıllık arayışının en çarpıcı bulgusuna ulaşarak bilim dünyasını harekete geçirdi.

Mendoza bölgesindeki Kaplan Sıradağları üzerinde yürütülen incelemelerde, deniz seviyesinden 3 bin metrenin üzerinde sıra dışı taş dizilimleri saptandı. Çöl zemininde tespit edilen bu dev kalıntıların, koridorlar ve geniş çemberlerden oluşan anıtsal bir jeoglif olduğu belirlendi.

ZORLU ZİRVEDE ÜÇÜNCÜ DENEME

Gobbi, Mart 2025 tarihinde haritada belirlediği gizemli yapıları yerinde doğrulamak için dağlık araziye doğru tırmanışa geçti. Çöldeki aşırı kuraklık, su eksikliği ve şiddetli hava muhalefeti sebebiyle ilk iki seferinde geri dönmek zorunda kalan araştırmacı arayışından vazgeçmedi. Zorlu şartlara direnen kaşif, Şubat 2026 döneminde gerçekleştirdiği üçüncü denemesinde sarp kayalıkları aşarak gizemli taş kompleksine ulaşmayı başardı.

Zirveleri yaklaşık 7 bin metreye kadar yükselen kurak bölgede inceleme yapan Gobbi, yerdeki kalıntıları fotoğraflarla belgeledi. Arazide 30 metre uzunluğunda taş geçitler ile genişliği 27 metreden fazla olan dairesel yapılar kayıt altına alındı. Yerel kültürde pircas olarak bilinen harçsız taş dizme tekniğiyle oluşturulan bu devasa mimari, detaylı analizler için akademisyenlere iletildi.

NAZCA ÇİZGİLERİNDEN ÇOK FARKLI

Keşfedilen alanı değerlendiren Cuyo Ulusal Üniversitesi arkeologları Cristina Prieto-Olavarria ve Horacio Chiavazza, yapının anıtsal niteliğine dikkat çekti. Bilim insanları, bu anıtın Şili ve Peru coğrafyasındaki örneklerden çok farklı bir inşa tekniğine sahip olduğunu açıkladı. Yüzeydeki koyu renkli kayaların kazınmasıyla meydana getirilen meşhur Nazca jeogliflerinin aksine, Mendoza'daki yapının taşların doğrudan üst üste dizilmesiyle kurulduğu belirlendi.

GİZEMLİ İNKA DÖNEMİ İZLERİ

İspanyol El Pais gazetesinin aktardığı verilere göre, devasa yapının kökeninin 15. ve 16. yüzyıllara dayandığı tahmin ediliyor. Kurak zirvedeki bu esrarengiz jeoglifin, bölgedeki İnka İmparatorluğu dönemine ait olabileceği değerlendiriliyor. Kalıntıların kesin yaşını ve hangi amaçla yapıldığını çözmek isteyen uzmanlar, dağlık alana kapsamlı bir bilimsel araştırma seferi düzenlemeyi planlıyor.