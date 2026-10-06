Ünlü yazar kitabının çıkacağı gün öldü

Ünlü İngiliz yazar Jeffrey Archer dün gece 86 yaşında öldü. Yayın şirketi HarperCollins Publishers açıklamasına göre Archer, en son kitabı üzerinde çalışırken evinde "aniden ve huzur içinde" hayatını kaybetti. Ölüm haberi, yazarın dünya çapında bugün yayımlanacak Adam & Eve adlı romanının yayımından hemen önce geldi.

HARPERCOLLINS: EVİNDE ANİDEN VE HUZUR İÇİNDE HAYATINI KAYBETTİ

HarperCollins Publishers açıklamasına göre Archer, en son kitabı üzerinde çalışırken evinde "aniden ve huzur içinde" hayatını kaybetti. Yayınevinin açıklaması, yazarın ölüm nedenine ilişkin ayrıntı içermedi. Archer'ın ölümü, edebiyat dünyasında geniş yankı uyandırdı.

ÖLÜMÜ YENİ ROMANININ YAYIM GÜNÜNDE GELDİ

Archer'ın ölümü, Adam & Eve adlı romanının dünya çapında bugün yayımlanmasından hemen önce geldi. Romanın yayın takvimi, yazarın vefatıyla birlikte gündeme geldi.

GERİDE EŞİ, İKİ OĞLU VE BEŞ TORUNU KALDI

Archer'ın eşi Dame Mary Archer, bilim insanı olarak tanınıyor. Çift, 60 yıl evli kaldı; iki oğulları James ve William ile beş torunları bulunuyor.