Çukurova’da Yaşar Kemal rüzgarı: Usta yazar memleketinde anılacak

Çukurova Uluslararası Yaşar Kemal Kültür ve Sanat Günleri Düzenleme Kurulu tarafından organize edilen etkinlikler kapsamında konser, panel, sergi ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Programda Mazlum Çimen ve Serenad Bağcan konserlerinin yanı sıra Nebil Özgentürk’ün hazırladığı Yaşar Kemal belgeselinin gösterilecek.

Etkinlikler, Yaşar Kemal’in arkadaşı ve film yapımcısı Abdurrahman Keskiner’in yol göstericiliği ve Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in destekleriyle gerçekleştirilecek.

44 KURULUŞTAN KÜLTÜR-SANAT BULUŞMASINA DESTEK

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren, siyaset üstü ve kapsayıcı bir kültür-sanat buluşması olarak planlanan etkinliğe kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu ulusal ve yerel 44 kuruluş katılacak ve destek verecek.

Programa sanatçılar, edebiyatçılar ve araştırmacıların yanı sıra gençler, yurttaşlar ve çocuklar da katılacak. Yaşar Kemal’in insanı, doğası, kültürü ve sözlü mirasıyla Çukurova’nın ortak hafızasındaki yerinin ele alınacağı etkinlikler kapsamında öykü, şiir ve halkbilim yarışmalarının sonuçları da açıklanacak. (ANKA)