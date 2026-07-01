Ünlü sunucunun annesini kaçırdıklarını iddia etmişlerdi! Fidye mesajlarının sırrı çözüldü

ABD'de "Today" programının tanınan sunucularından Savannah Guthrie'nin 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie'nin aylar önce ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), şimdiye kadar kamuoyuna ulaşan üç ayrı fidye mesajının da gerçek olmadığını belirledi.

Reuters'a konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir FBI yetkilisi, soruşturma kapsamında incelenen tüm fidye notlarının sahte olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Aynı değerlendirme, başka bir kolluk kuvveti yetkilisi tarafından da doğrulandı.

GÖNDERİLEN ÜÇ MESAJ İNCELENDİ

FBI'ın sahte olarak değerlendirdiği belgeler arasında, şubat ayının başında ortaya çıkan iki ayrı fidye notu ile geçen hafta medya kuruluşlarına gönderilen üçüncü mesaj da bulunuyor.

Son mesajda, Nancy Guthrie'yi kaçırdığı iddia edilen kişilerin kimliklerinin bilindiği ve olaya ilişkin görüntülerin bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak FBI, bu iddiaların da gerçeği yansıtmadığı sonucuna ulaştı. Kurum, bu değerlendirmeye nasıl vardığı konusunda ise ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

FİDYE AMACIYLA MI KAÇIRILDI?

Fidye notlarının gerçek dışı olduğunun açıklanması, soruşturmanın en önemli ihtimallerinden biri olan "fidye amacıyla kaçırılma" senaryosunu da yeniden tartışmaya açtı.

Dosyayı yürüten Pima County Şerif Ofisi, fidye mesajlarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, soruşturmanın aktif şekilde sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, olay yerinden elde edilen DNA örneklerinin analiz edildiğini, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntülerin de ayrıntılı biçimde incelendiğini belirtti.

Soruşturmaya konu olan üç mesajın ortak bir özelliği daha bulunuyor. Yetkililere göre fidye notları önce başta TMZ olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarına ulaştırıldı. Daha sonra bu belgeler güvenlik güçlerine teslim edilerek incelemeye alındı.

"ÖDEYECEĞİZ" DEMİŞLERDİ

Annesini bulabilmek için kamuoyuna birçok kez çağrıda bulunan Savannah Guthrie, daha önce sosyal medya üzerinden yayımladığı videolarda fidye taleplerine değinmişti.

Ünlü sunucu, annesini elinde tuttuğunu iddia eden kişilere doğrudan kendisiyle iletişime geçmeleri çağrısı yaparak, "Ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

KRİPTO PARA TALEP EDİLMİŞTİ

İlk fidye notunda milyonlarca dolarlık kripto para talep edilmiş, ödeme için iki farklı son tarih verilmişti.

FBI, notun gerçekliğini test etmek amacıyla belirtilen kripto para cüzdanına küçük miktarda para gönderdi. Ancak yetkililer, gönderilen paranın hesapta kaldığını ve hiçbir zaman çekilmediğini tespit etti.

Bu bulgu ile kamuoyuna açıklanmayan diğer teknik incelemeleri birlikte değerlendiren FBI, ilk iki fidye notunun aynı kişi ya da kişiler tarafından hazırlanmış olabileceği sonucuna ulaştı. Ancak kurum, bu mesajların Nancy Guthrie'nin kaybolmasıyla bağlantılı olmadığı değerlendirmesini yaptı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Geçen hafta basına ulaştırılan üçüncü mesaj da aynı şekilde sahte olarak değerlendirilirken, Nancy Guthrie'nin akıbetine ilişkin soruşturma ise tüm yönleriyle devam ediyor. Yetkililer, elde edilen tüm deliller üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve yeni bulguların titizlikle değerlendirildiğini belirtiyor.